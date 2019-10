Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat sâmbata, ca din Oltenia,PNL a dat personalitați precum fostul premier interbelic Ion G. Duca, îar PSD a promovat o ”lunga lista de otrepe” precum Eugen Nicolicea, Olguța Vasilescu, Fifor sau Vâlcov.”Din Oltenia, Partidul Național Liberal…

- Accidentarea lui Mihai Pintilii, 34 de ani, din meciul cu Craiova n-a fost serioasa, iar capitanul roș-albaștrilor va fi in echipa de start impotriva CFR-ului, duminica seara. FCSB a crezut ca a platit scump victoria din Banie, 1-0 cu Craiova: Pintilii a ieșit la pauza acuzand probleme medicale! Cum…

- Craiova - FCSB este, de departe meciul etapei a 9-a din Liga 1, iar apetenta fanilor olteni pentru fotbal s-a probat si cu acest prilej. Chiar daca au ramas mai bine de patru zile pana la ora partidei, conform oficialilor craioveni, toate biletele puse in vanzare pentru partida s-au epuizat, anunța…

- Liga Nationala de handbal feminin da startul pentru noul sezon in acest weekend, iar Oltenia aliniaza, la fel ca anul trecut, trei formatii: SCM Craiova, SCM Valcea si CSM Slatina. Reprezentantele noastre au participat impreuna in perioada precompetitionala la mai multe turnee amicale si toate au lasat…

- Interlopul Tudor Florian, zis și ”Rechinul”, cumpara fete cu 2.000 de euro din Caracal in 2012, cand iși construia rețeaua internaționala de trafic, dupa cum a descoperit Libertatea in dosarul 3357/104/2012* de la Tribunalul Olt. Pe 25 iulie 2019, de dimineața, televiziunile au intrat in breaking news. …

- SCM Craiova a terminat pe locul al doilea in turneul de la Valcea, dupa victoria de sambata impotriva celor de la HC Zalau, scor 26-23. In precedentele jocuri, elevele lui Bogdan Burcea au inregistrat o victorie (Corona Brașov) și o infrangere (SCM Rm. Valcea). SCM Craiova: Curmenț, Dzhukeva, Chetraru,…

- Concursurile de angajare in spitalele județene nu vor mai fi organizate in unitațile sanitare județene, ci in centre regionale, cum ar fi Craiova, pentru toata Oltenia, și cu observatori din alte zone, pentru a se elimina suspiciunile de fraudare a acestora. La nivel județean, regional, național, mai…

- Corneliu Papura (54 de ani), antrenorul Craiovei, a vorbit la finalul meciului cu Dinamo (scor 2-0) și s-a declarat mulțumit de prestația elevilor sai. Intrebat daca s-a impacat cu fanii in urma acestei victorii, Corneliu Papura a raspuns: „Nu cred ca eram certați. Cunosc foarte bine Oltenia și oltenii…