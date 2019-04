Stiri pe aceeasi tema

- Peste 15 oameni s-au luat la bataie, luni, cu sabii, lopeți și bate, in parcarea unui hipermarket din orașul Balș, județul Olt. Mai mult, aceștia s-ar fi amenințat și cu pistoalele. Doua persoane au fost ranite și au avut nevoie de ingrijiri medicale la fața locului, potrivit Realitatea TV. Pentru a…

- Scandal produs de doi tineri, in zona Sighet din Sannicolau Mare, loc cunoscut pentru faptul ca locuiesc mai mulți cetațeni de etnie roma. A fost nevoie de intervenția polițiștilor din Sannicolau Mare pentru calmarea spiritelor, dupa ce doi barbați in varsta de 20 de ani au intrat in casa unei familii,…

- In dimineața zilei de 3 martie a.c., in jurul orei 04,30, la domiciliul unui localnic din Alamor, intre doua grupuri de persoane, in total 12 barbați, pe fondul consumului de alcool, a izbucnit un conflict spontan. Din nefericire, intregul scandal a degenerat in fapte de violența. Read More...

- Cei trei tineri care ar fi agresat un barbat de 53 de ani, in noaptea de marti spre miercuri, intr-un magazin din Capitala, au fost depistati dupa ce Politia a mediatizat imaginile de pe camerele de supraveghere...

- Trei tineri din comuna Izvoarele Sucevei s-au ales cu dosar penal și au fost reținuți in spatele gratiilor pentru 24 de ore, dupa ce in urma cu aproape 3 saptamani au facut un scandal monstru intr-un club din municipiul Campulung Moldovenesc. Ei sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de ...

- Bataie pentru televizoare, la deschiderea unui magazin in Bacau. Aproape 30 de clienti s-au inghesuit sa intre primii pe usa.Oamenii s-au imbrancit ca sa puna mana pe unul dintre televizoare vandute la promotie, cu 699 de lei.

- Fanii romani ai emisiunii „Puterea Dragostei” au putut face o comparație intre ce se intampla la emisiunea realizata pentru publicul din Romania si ce se intampla la emisiunea "Puterea Dragostei" produsa in Turcia, scrie evz.ro. Citeste si O tanara a batut mar un taximetrist si i-a furat masina.…

- Doi barbați din Brașov, au fost snopiți in bataie, duminica dimineața, in Piața Sfatului, iar unul dintre ei a ajuns in stare grava la spital. Potrivit polițiștilor, cei doi tineri de 27 de ani, susțin ca au fost luați la bataie de catre doi barbati, in timp ce se aflau in Piata Sfatului. „La data de…