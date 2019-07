Scădere galopantă a numărului de prahoveni! • Intre 1 ianuarie 2018 si 1 ianuarie 2019 au „disparut” peste 6.000 de locuitori • Una dintre cele mai sarace localitati – Jugureni – a ramas si mai pustie • In anul 2060, populatia din judet ar putea scadea la jumatate Nicoleta Dumitrescu Saptamana trecuta, mai exact pe 11 iulie, a fost marcata Ziua Mondiala a Populatiei, data simbolica si de reflectie asupra situatiei generale a populatiei de pe glob. La fel ca si celelalte probleme care au dobandit un statut global, evolutia populatiei la nivel mondial a devenit o tema mai mult decat stringenta, pe langa explicatiile stiintifice incercandu-se… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

