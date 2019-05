Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua tentative esuate, CSM Scolar Reșita, echipa unde fostul ofical dinamovist Cristi Bobar e președinte, a castigat in sfarsit seria a IV-a a Ligii a III-a in urma victoriei cu 2-0 in fata Dumbravitei, revelatia timiseana care ocupa locul 2 inaintea jocului direct. Arena „Mircea Chivu" din Resita…

- „Vom avea un meci greu din toate punctele de vedere pentru ca vom juca cu ocupanta locului 2. Din pacate, avem doi jucatori suspendați, pe Dorin Toma și Flavius Vladia. De asemenea, s-a accidentat și Bogdan Szijj, iar Daniel Vadrariu este incert. Cand iți lipsesc patru jucatori, este foarte…

- Politehnica Iasi a invins-o pe Dunarea Calarasi cu scorul de 4-0 (1-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a noua a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Echipa din Copou s-a impus prin...

- Dupa acest succes, echipa antrenata de Leontin Doana s-a distanțat in fruntea Ligii a III-a la 4 puncte de locul II, ocupat in prezent de ACS Dumbravița. La acest joc din deplasare, fotbaliștii rosso-neri au fost incurajați de un numar impresionant de suporteri, conduși de liderul de galerie…

- Stadionul "Gheorghe Hagildquo; din Constanta va gazdui, sambata, 4 mai, de la ora 15.30, partida de fotbal SSC Farul Petrolul Ploiesti, contand pentru etapa a 33 a a Ligii a 2 a.In clasament, Farul se afla pe locul 11, cu 39 de puncte, in vreme ce Petrolul ocupa pozitia a cincea, cu 62 de puncte.La…

- Runda a 13-a de la Liga Elitelor a fost benefica doar pentru juniorii Under 19 ai Universitatii Craiova. Trupa lui Ionut Stancu a facut „ravagii“ duminica la Resita, impunandu-se cu „doar“ 7-0 in fata celor de la CSM Scolar, golurile ...

- In etapa a 24 a a Ligii a 2 a, SSC Farul Constanta va intalni in deplasare, sambata, 9 martie, de la ora 11.00, CS Balotesti. Partida e foarte importanta in lupta pentru evitarea retrogradarii, ambele echipe fiind aflate in zona fierbinte a clasamentului: SSC Farul pe locul 18 cu 20 de puncte , CS Balotesti…