Stiri pe aceeasi tema

- Nava de desant USS Fort McHenry a marinei americane a traversat duminica stramtoarea Dardanele in directia Marii Negre, fiind prima nava a U.S. Navy care ajunge in regiune de cand Rusia a sechestrat trei nave ucrainene in luna noiembrie in stramtoarea Kerci, informeaza site-ul de stiri 45enord.ca.…

- Președintele Rus Vladimir Putin ii transmite omologului sau american, Donald Trump, intr-o scrisoare adresata cu ocazia Anului Nou, ca Moscova este pregatita pentru dialog pe o „agenda vasta”. „Vladimir Putin a subliniat ca relațiile dintre Rusia – Statele Unite ale Americii sunt cel mai important factor…

- Oficialul britanic a facut aceste declaratii in momentul in care tensiunile in zona raman ridicate dupa capturarea luna trecuta de catre Rusia a trei nave ucrainene si retinerea echipajului acestora in Marea Neagra, pe care le-a acuzat de intrare ilegala in apele sale teritoriale, o acuzatie respinsa…

- Romania are resurse uriase de energie, precum gazele din Marea Neagra, potentialul eolian sau hidro, insa nu exista nicio strategie aprobata cu privire la utilizarea lor, in timp ce sistemul energetic se degradeaza, iar facturile consumatorilor cresc, potrivit specialistilor. Conform unui…

- Gheorghe Piperea a dezvaluit ca Romania nu mai are petrochimiști, iar faptul ca acesta meserie a disparut in contextul in care avem gaz in Marea Neagra este cu atat mai grav. "Eu nu mai vad petrochimiști. Petrochimiștii vor disparea. Sunt unele lucruri care continue sa existe. Uite, avem gaz…

- La sfarsitul acestei saptamani, pe Hipodromul Mediterraneo – Syracuse, din Italia, va avea loc un eveniment hipic important, la care, in premiera, participa si o delegatie din Romania. Pe 8 si 9 decembrie 2018, pe Hipodromul din Siracuza au loc etapele finale ale Campionatului de jockey si driveri de…

- Un constanțean a serbat Centenarul Marii Uniri facand o baie in Marea Neagra. Barbatul a intrat in apa in zona Cazinoului și a inotat la minus 9 grade Celsius. Gestul temerarului a filmat de un prieten care a transmis imaginile live pe Facebook. Fara sa poarte costum de protecție din neopren, barbatul…

- Criza dintre Ucraina si Rusia, incheiata cu anexarea Crimeei, oficializata la 21 martie 2014, a avut un impact major asupra fortelor navale ale Ucrainei. Navele Flotei ucrainene la Marea Neagra, cu baza la Sevastopol, au fost confiscate, la fel ca si cele situate in nord-vestul peninsulei, in Lacul…