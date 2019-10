Stiri pe aceeasi tema

- La data de 15.10.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate ndash; Serviciul de Combatere a Traficului de Persoane au efectuat un numar de 11 perchezitii domiciliare pe raza municipiului…

- Sapte inculpati au fost retinuti de procurorii DIICOT in urma unor perchezitii efectuate, marti, la 10 locatii din judetul Neamt si una din judetul Harghita, la persoane suspectate ca fac parte dintr-un grup organizat de contrabanda cu tigari. Potrivit unui comunicat de presa al DIICOT remis, miercuri,…

- Doua persoane au fost retinute in urma urma efectuarii a 12 perchezitii domiciliare la traficanti de droguri din Satu Mare si Carei, fiind ridicate bijuterii, bani si telefoane mobile, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare, intr-un comunicat de presa transmis marti, potrivit…

- Un barbat din Buzau a anuntat politia dupa ce a livrat unor persoane trei sute de tone de cereale, in baza unui contract, fara a i fi achitata contravaloarea marfii.Politistii au facut noua percheziitii in Constanta, in urma carora au fost retinute trei personae. Potrivit IPJ Buzau, noua perchezitii…

- In ultimele doua saptamani, peste 500 de politisti de combatere a criminalitatii organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au actionat in vederea documentarii activitatii infractionale a 150 de persoane, dintre care 47 au fost retinute sau arestate si 8 persoane au fost plasate sub control judiciar.…

- Cinci barbați, banuiți de comiterea infracțiunilor de braconaj, uz de arma fara drept, transportul vanatului braconat și nerespectarea regimului materiilor explozive, au fost reținuți de polițiști pentru 24 de ore. Pe trei dintre aceștia, polițiștii Secției 4 Poliției Rurala Beclean i-au depistat in…

- Politistii sibieni au retinut cinci persoane acuzate ca faceau parte dintr-o grupare specializata, care ar fi savarsit, in acest an, 15 inselaciuni in judetele Sibiu, Brasov si Hunedoara, prin metoda "Accidentul", prejudiciul fiind estimat la 75.000 de lei. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului…