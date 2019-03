Stiri pe aceeasi tema

- Salariile din sectorul public au inregistrat, in luna ianuarie, o crestere de 26,7%, raportat la prima luna din 2018. Comparativ, salariile din mediul privat au crescut doar cu 15,8%. Profit.ro noteaza ca diferenta dintre salariul mediu din administratia publica si cel din sectorul privat…

- Castigul salarial mediu nominal net a scazut la 2.936 lei in luna ianuarie a acestui an, un declin de 0,7% fata de luna decembrie a anului trecut, in timp ce castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.837 lei, cu 2% mai mic fata de aceeasi perioada, potrivit datelor Institutului National de Statistica.

- Castigul salarial mediu net a crescut in decembrie 2018, nominal, cu 12,5% fata de aceeasi luna a anului anterior, la 2.957 lei, iar cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 8,9%, potrivit datelor transmise luni de Institutul National de Statistica (INS).Citește…

- Castigul salarial mediu net a crescut in noiembrie 2018, nominal, cu 13,3- fata de aceeasi luna a anului anterior, la 2.792 lei, ritm incetinit fata de luna precedenta, iar cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 9,5-, potrivit datelor transmise vineri de Institutul National…

- Peste 70% dintre bugetari vor beneficia de o noua creștere salariala incepand din ianuarie 2019, potrivit Legii salarizarii. Cei care nu vor primi bani in plus la salarii sunt medicii si asistentele, care au primit de la 1 martie 2018 o crestere pana la nivelul din 2022. „De la 1 ianuarie 2019, salariile…