Cu aceasta ocazie, Dodon si-a exprimat dorinta ca sabia lui Stefan cel Mare sa fie trimisa la Chisinau, in contextul in care a declarat 2018, prin decret prezidential, 'Anul lui Stefan cel Mare si Sfant', informeaza postul de televiziune de peste Prut Tv8. Presedintele turc a replicat ca scoaterea sabiei din muzeul in care se afla este interzisa, dar a dat ordin sa se realizeze o copie a acesteia pentru Republica Moldova.



'Am dat ordin ministrului culturii si turismului care se va ocupa de aceasta in cel mai scurt timp si va trimite o replica identica a sabiei lui Stefan cel Mare.…