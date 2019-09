Stiri pe aceeasi tema

- Un batran internat in spitalul din Ramnicu Sarat a murit din cauza virusului West Nile. Pacientul avea 82 de ani si era spitalizat din luna august. Decesul a fost inregistrat pe 2 septembrie. Barbatul s-a prezentat cu simptome de meningita la Spitalul din Ramnicu Sarat si le-a spus medicilor ca inainte…

- Un barbat cu probleme psihice a pus pe jar medicii Spitalului Județean de Urgența Slobozia. In ultima luna, acesta s-a prezentat de 20 de ori la Unitatea de Primiri Urgențe pentru a fi internat. Barbatul le-a comunicat medicilor sa vrea sa fie transferat intr-un azil pentru ca cineva sa aiba grija de…

- Un botosanean de aproape 60 de ani a ajuns la spital, pe canicula, in soc hipotermic. Barbatul era inghetat de frig, desi afara sunt temperaturi care depasesc 30 de grade Celsius. Medicii s-au luptat pentru a-i salva viata.

- Un pacient internat la un spital din Botoșani a sunat la 112 pentru a reclama ca s-a plictisit, iar un alt barbat a apelat numarul unic de urgența și a spus ca e o bomba pe stadion, deoarece nu a fost lasat la meci. O femeie care bause a sunat și ea la 112 spunand […] Source

- Potrivit reprezentantilor SMURD Botosani, barbatul, in varsta de 40 de ani, se afla in soc anafilactic dupa ce, in cursul diminetii de marti, a fost intepat de viespi in zona gatului, fetei si uneia dintre urechi. "Pacientul a fost preluat de la domiciliu in stare de soc anafilactic, cu tensiune…

- Primarul comunei Corni, din judetul Botosani, este in stare critica, la spital, cu arsuri pe 90- din suprafata corpului, dupa ce cazanul de tuica din curtea casei a explodat si l-a stropit cu lichid fierbinte. Medicii cauta solutii pentru transferul barbatului intr-un centru de mari arsi. Primarul comunei…