Stiri pe aceeasi tema

- O creatura marina de mari dimensiuni i-a lasat pe oameni masca. Cei care au gasit creatura marina au facut rapid si cateva fotografii. Monstrul din imagini avea dimensiuni uriase. Acestea erau mult mai mari decat ar fi fost normal, pentru un asemenea animal care traieste in mediul acvatic. Trei frati…

- In ultima perioada mai multi nord-coreeni care au fost prinsi cand incercau sa treaca granița au preferat sa se sinucida mai degraba decat sa fie adusi inapoi in țara si sa fie pedepsiti. Cel mai re...

- prea povestește intr-o postare pe Facebook ca medicii i-au scos un capac de grenada din picior. „Asta au scos din mine la Spitalul Universitar dupa operația de azi-noapte. Capacul unei grenade. Eram in fața cu prietenul meu Dragoș Preda cand, fara avertisment, au inceput sa traga cu apa și grenade…

- Tragedie pentru o familie din Pucioasa. Un tanar de 27 de ani a fost gasit fara viata in masina. Se pare ca tanarul avea problemele cardiace, insa oamenii legii au descoperit in masina sa si doi muguri de cannabis, potrivit Gazeta Dambovitei.ro.

- Vezi filmul rapirii de pe strada a copilului de langa tatal sau. Clipele de groaza traite de tatal baiatului: ‘M-au strans de gat, erau antrenati’ E alerta in Vaslui, unde un copil a fost rapit de langa tatal sau, in trafic! Doi indivizi l-au smuls pe adolescent din masina si-au disparut cu tot cu el.…

- Orice dormitor trebuie dotat și mobilat in funcție de nevoile celor care il locuiesc. Exista, insa, un „abc” al oricarui dormitor, iar acesta pornește de la cateva piese de mobilier absolut esențiale pentru ca dumneavoastrp sa puteți avea parte de un confort minimal in incaperea in care va petreceți…

- Tanarul a fost gasit mort de catre prietenii sai, care au gasit si o arma langa el. Se pare ca actorul ar fi lasat si un mesaj de adio, scrie TMZ. Carlos Lopez Jr. a jucat in serialul "Operation Repo", in "CSI: Cyber". De asemenea, a aparut si in productia American Made, alaturi de Tom Cruise.

- In urma cu o saptamana, Zara si Mike Tindall au devenit parinti pentru a doua oara. Anuntul a fost facut de Palatul Buckingham, printr-un comunicat oficial. Nepoata Reginei Elisabeta a nascut tot o fetita, in comunicatul emis de familia regala anuntandu-se ca numele copilului va fi anuntat in curand.…