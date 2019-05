Stiri pe aceeasi tema

- Mike Pompeo, Secretarul de Stat al SUA, incepe luni,13 mai, o vizita de doua zile in Rusia. Potrivit anunțului facut de Departamentul de Stat, Pompeo se va intalni luni la Moscova cu personalul ambasadei...

- Uniunea Europeana si NATO ar trebui sa gaseasca metode de cooperare cu Administratia de la Moscova, a declarat vineri Krasimir Karakachanov, ministrul bulgar al Apararii, mentionand ca un conflict intre aceste parti nu va avea rezultate favorabile, relateaza agentia de presa Tass, informeaza Mediafax.Citește…

- Cele doua centrale electrice, situate in orasele Sevastopol si Simferopol, au fost inaugurate partial anul trecut, insa lansarea de luni a marcat momentul in care ele au inceput sa functioneze la capacitate maxima, relateaza Reuters. Aceleasi instalatii s-au aflat in centrul unui scandal international…

- Cel putin 13 civili, printre care sase copii, si-au pierdut viata miercuri in lovituri aeriene rusesti asupra provinciei siriene Idlib, "primele" dupa un acord incheiat in septembrie intre Moscova si Ankara, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO),

- Rusia amenința ca va scufunda navele straine care vor incerca sa treaca prin Calea Maritima de Nord, partea a Oceanului Arctic care se afla sub administrarea Moscovei. Este vorba despre o propunere legislativa elaborata de experți din cadrul ministerului rus al Apararii.

- Responsabilul din Crimeea al noii Biserici Ucrainene, independenta de tutela religioasa a Moscovei, a afirmat ca a fost arestat de politie in aceasta peninsula anexata in 2014 de Rusia, relateaza agerpres.CITEȘTE ȘI: Minunea naturii: Preparatul din struguri care previne cancerul si incetineste…

- SUA au reafirmat saptamana aceasta ca sanctiunile americane impuse Rusiei vor ramane in vigoare atat timp cat Moscova ''nu preda Ucrainei controlul asupra Crimeei'', la exact cinci ani dupa anexarea acestei peninsule de catre rusi. ''In urma cu cinci ani, ocuparea peninsulei ucrainene Crimeea de…

- Televiziunea de stat din Rusia a enumerat obiective militare americane care ar fi vizate de Moscova in cazul unui atac nuclear, anuntand ca o racheta hipersonica la care Rusia lucreaza ar putea sa loveasca aceste tinte in mai putin de cinci minute.