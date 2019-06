Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii apararii din statele membre NATO vor discuta miercuri urmatorii pasi in cazul in care Moscova mentine un sistem de rachete despre care SUA afirma ca va permite atacuri nucleare rapide asupra Europei si va incalca Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare. Desfasurarea de catre Washington…

- INF, semnat de SUA si fosta Uniune Sovietica in 1987, a interzis rachetele lansate de la sol ce transportau focos nuclear pe o distanta cuprinsa intre 500 si 5.500 de kilometri. SUA, sustinute de aliatii sai din NATO, acuza Moscova de incalcarea tratatului prin dezvoltarea sistemului sau 9M729,…

- Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, a avertizat ieri ca instalarea unor rachete americane in Europa de Est, in apropierea frontierei Rusiei, ar putea arunca lumea intr-o criza comparabila celei din 1962, cand sovieticii au instalat rachete in Cuba. epa07518771 Sailors stand on the…

- Desfasurarea de catre Washington a sistemelor terestre pentru rachete in apropierea granitelor Rusiei ar putea conduce la o situatie periculoasa comparabila cu criza rachetelor din Cuba, a declarat luni viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat de Reuters. Rusia a criticat puternic planurile…

- Rusia a criticat puternic planurile SUA de desfasurare a sistemelor de rachete in Europa de Est si retragerea Washingtonului din tratatul de control al armelor INF. Criza rachetelor din Cuba a izbucnit in 1962 cand Moscova a raspuns la o desfasurare a rachetelor americane in Turcia trimitand…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca are in vedere impunerea de sanctiuni care ar viza gazoductul ruso-german Nord Stream 2 din Rusia spre Europa, avertizand ca Germania ar putea deveni un "ostatic" al Moscovei, relateaza miercuri dpa. "Analizam aceasta problema", a spus Trump la Casa Alba…

- Putin discuta cu Erdogan, la Kremlin, despre rachetele de tip S-400 si alte ”proiecte promitatoare” in vederea unei cooperari militare. In aceasta reuniune, la Kremlin, Putin a anuntat ca vrea sa discute despre ”obiective serioase vizand sa consolideze cooperarea militara si tehnica” intre…

- NATO a încercat sa strânga rândurile pentru a arata o alianta unita împotriva Rusiei și a altor amenințari emergente, în ciuda diferențelor care au aparut între unii dintre membrii sai în cadrul reuniunii ministeriale care a avut loc la Washington pentru aniversarea…