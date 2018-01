Românii rămân NEAJUTORAȚI pe piața liberă a energiei electrice Autoritațile s-au straduit prea puțin sa explice romanilor cum modificarile legislației adoptate pot ajuta romanii sa obțina facturi de electricitate cu pana la un sfert mai mici. Avantajați de lipsa informației privitoare la schimbarea furnizorilor și a avantajelor și dezavantajelor ce rezulta de aici sunt marii furnizori, cei care livreaza energia electrica și in prezent majoritații romanilor. Furnizorii au reușit sa iși mențina clienții, in pofida faptului ca tarifele percepute sunt cu pana la un sfert mai mari decat cele ale firmelor intrate pe piața energiei electrice. De la 1 ianuarie s-a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunța ca a finalizat ghidurile de proiecte și lanseaza apelurile pentru finanțarea obiectivelor ce vizeaza investiții in extinderea si modernizarea retelelor de distributie a energiei electrice si investitii in…

- De la 1 ianuarie 2018 componenta de 10% reglementata de Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a disparut, clienții care nu au optat pentru piața concurențiala urmand sa achite factura la energie la un preț in totalitate dependent de cel la care furnizorii cumpara electricitate…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat ca tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34- la nivel national, in primul semestru al anului 2018, fata de trimestrul IV din 2017. Piata energiei electrice este complet liberalizata, incepand…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anunțat ca tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel național, in primul semestru al anului 2018, fața de trimestrul IV din 2017.

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).

- Veti primi 20 de bani/kWh pentru curentul produs acasa. Distribuitorii sunt obligati sa preia energia Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a elaborat un proiect de ordin care stabileste pretul cu care micii producatori de energie din surse regenerabile pot vinde energia in sistem.…

- In mai putin de o saptamana, piata energiei electrice pentru consumatorii casnici se liberalizeaza complet. Autoritatea pentru Reglementare in Energie va aviza doar tarifele finale pentru milioanele de consumatori care nu si-au schimbat furnizorul. Pentru prima jumatatea a anului, ANRE a aprobat tarife…

- De la 1 ianuarie, piata energiei electrice pentru consumatorii casnici se liberalizeaza 100%, iar ANRE doar avizeaza tatrifele finale pentru consumatorii care nu au trecut pe piata concurentiala, si au ramas cu actualele contracte la aceiasi patru mari furnizori, in regim de ultima instanta, Enel, CEZ,…

- Transelectrica informeaza investitorii asupra faptului ca in data de 20 decembrie 2017, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a emis un proces verbal de constatare si sanctionare prin care a amendat compania pentru nerespectarea conditiilor de valabilitate a licentei pe care…

- Zeci de oameni au ramas fara un loc de munca in Suedia, din cauza revoluției digitale. Angajații bancilor din aceasta țara sint inlocuiți cu roboți. Declarații in acest sens au fost facute de catre Autoritatea de Reglementare a Pietei Financiare din Suedia, citata de Bloomberg. Autoritațile suedeze…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, desi furnizorii au solicitat o crestere medie cu 10,87%, a anuntat Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).…

- Furnizorii de ultima instanta (FUI), care livreaza energie direct consumatorilor finali, au solicitat majorari de tarife de 10,8%, dar Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a decis sa scada aceste tarife, de la 1 ianuarie, in medie cu 0,34%. Comitetul de reglementare…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, desi furnizorii au solicitat o crestere medie cu 10,87%, informeaza un comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei…

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% in semestrul I 2018, fata de trimestrul IV 2017, desi furnizorii au cerut o crestere a preturilor de 10.87%, anunta Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE).

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, desi furnizorii au solicitat o crestere medie cu 10,87%, informeaza, miercuri, un comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul…

- Tarifele la consumatorii finali de electricitate au mai multe componente, din care doar energia „pura” (ca produs) s-a scumpit pe pietele angro, astfel ca nu este de asteptat un impact major pe factura, au explicat miercuri reprezentantii Asociatiei Furnizorilor de Energie din Romania - AFEER.…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a agreat in cadrul unei ședințe a Consiliului Consultativ revizuirea obligațiilor privind indicatorii de calitate aferenți serviciului de acces la internet, inființarea unui Punct de informare unic cu privire la infrastructura…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri doua propuneri legislative pentru facilitarea modului in care companiile, in special IMM-urile, isi vand produsele in Europa si pentru consolidarea controalelor efectuate de autoritatile nationale si agentii vamali pentru impiedicarea vanzarii produselor nesigure…

- ♦ Peste 40% din clientii noi la cablu si net fix au ales RCS&RDS, care isi consolideaza astfel pozitia de lider absolut al acestor doua segmente de piata. Mediul rural a fost in primul se­mestru al acestui an cel mai im­portant motor de crestere pentru piata de servicii de cablu TV si…

- Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, in sedinta de marti, tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva la operatorii de distributie concesionari pentru anul…

- Tarifele de distributie a energiei electrice vor scadea, anul viitor, cu 1,08%, in medie. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, in sedinta de marti, tarifele specifice pentru serviciul de distributie a energiei electrice si a pretului pentru energia electrica reactiva…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat marti decizia de scadere cu 1,08% a tarifelor de distributie a electricitatii. Tot marti, insa, pe bursa de energie OPCOM preturile licitate pentru trimestrul I 2018 au crescut cu pana la 13%.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) vrea sa majoreze cu peste 28% tariful pentru serviciul de sistem prestat de Transelectrica, ceea ce va avea ca afect o scumpire cu 0,6% a pretului final platit de consumatorii casnici.

- La jumatatea anului, în România se înregistrau 22,2 milioane de cartele active de servicii de telefonie mobila. O cifra care o depașește cu mult pe cea a populației totale, unde sunt contorizați și nou-nascuții, care, evident nu utilizeaza telefonul. Chiar daca toți românii…

- Toma Petcu: Pretul energiei nu va mai creste anul acesta Ministrul Energiei, Toma Petcu. Foto: Arhiva Pretul energiei nu va mai creste pâna la finele acestui an, ci dimpotriva. Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul Energiei ar putea face o ajustare negativa, întrucât…

- Reglementare in Energie (ANRE), a precizat Toma Petcu, la audierile din Comisia parlamentara de ancheta privind activitatea ANRE. „Companiile de energie nu au fost prea transparente. Trebuie sa ne asiguram ca investitiile sunt in concordanta cu ceea ce s-a stabilit, astfel ca am format impreuna…

- Operatorii de distributie a energiei si-au asumat obligatii de a investi in retele atat la privatizare, cat si pentru a majora tarifele. Aceste investitii vor fi verificate in teren, a declarat joi ministrul Energiei, Toma Petcu. Verificarile vor fi facute de Ministerul Energiei si de…

- Compania nationala Transelectrica, la care statul este actionar majoritar, a incheiat primele noua luni cu venituri totale de 2,41 miliarde lei, in crestere cu 27% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce profitul s-a redus de la 213 milioane lei in ianuarie-septembrie 2016 la 65 milioane…

- Noua conducere a Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anunțat in prrimul sau raport oficial ca gazele naturale și energia electrica se va scumpi pentru consumatorii finali.

- Prețul energiei pe piața spot, Piața pentru Ziua Urmatoare, a bursei OPCOM a ajuns in primele zile ale acestei luni la 700 de lei pe MWh, ceea ce este o valoare amețitoare, astfel ca Autoritatea Naționala de Reglementare și Guvernul trebuie sa intervina pentru a modifica legislația care permite sa…

- Oamenii aflati pe strazi au fost socati si au fugit din calea suspectului care avea un comportament haotic si foarte violent. Barbatul avea o arma in mana si tragea la intamplare. Barbatul inarmat era, dupa toate aparentele, trecut putin de 20 de ani. Individul a scos o arma si a inceput sa…

- Nereguli grave privind reglemetarea pietei de energie Comisia parlamentara de ancheta privind activitatea Autoritatii Nationale de Reglementare în domeniul Energiei intentioneaza sa trimita o scrisoare Consiliului Concurentei si reglementatorului prin care solicita realizarea unei investigatii…

- Sectorul public a devenit din ce in ce mai atractiv. Daca se cunoaște deja ca un președinte al unei Case Județene de Asigurari caștiga mai mult decat șeful statului, adica peste 17.500 lei, iata ca o alta instituție ofera salarii destul de atractive. Este vorba despre Autoritatea Naționala de Reglementare…

- Pentru localnicii dintr-o comuna timișeana, normalitatea este cu totul alta decat cea cunoscuta de semenii lor. Ei sunt nevoiți sa traiasca cu pene de curent aproape zilnic. ”La inceput oamenii reacționau, dar cum penele de curent sunt la ordinea zilei, a devenit o obișnuința. Am incercat sa gasim o…

- Piața de energie ar trebui supusa unor teste de stres, pentru a vedea cum acționeaza in anumite situații, astfel incat consumatorii sa fie protejați in fața unor creșteri de prețuri, a declarat, joi, Dumitru Chirița, președintele Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE),…

- Anul acesta, energia electrica din Romania a inregistrat cele mai mai mari preturi de pe bursa din istorie. Cinci traderi de energie au dat faliment, facturile romanilor au crescut in doua randuri, Autoritatea de Reglementare in domeniu a devenit subiect al anchetelor parlamentare. Asta in contextul…

- Milioane de romani sunt vizați. Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) vine cu noi reguli pentru romanii ce au termopane și centrala electrica in casa.Conform Ordinului Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 5/2009 privind aprobarea Normelor…

- Deputatul social-democrat Dumitru Chirita va conduce Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Parlamentarii reuniti in sedinta comuna au validat noua conducere a ANRE, miercuri, in cadrul unei sedinte presarate cu un schimb de replici intre fosta sefa a PNL-ului, Raluca Turcan,…

- In funcția de președinte al ANRE a fost ales Dumitru Chirița, cu 220 de voturi "pentru" și 79 "impotriva", vicepreședinte — Nagy Bege Zoltan, cu 220 de voturi "pentru" și 79 "impotriva".In calitate de membri ai Comitetului de reglementare al ANRE au fost aleși Cornelia Sulger, cu 219 voturi…

- Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei si fost presedinte al Agentiei Europene de Reglementare in Energie, a publicat astazi pe Facebook un mesaj prin care il acuza pe deputatul PSD Iulian Iancu ca ar face jocul celor de la Gazprom."Incepem sa ne umplem de ridicol la Bruxelles pe niste teme care…

- Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei in Cabinetul Ponta III și fost președinte al Agenției Europene de Reglementare in Energie, il acuza pe Iulian Iancu, președintele Comisiei de Industrii, ca vrea sa le faca un cadou rușilor de la Gazprom prin adoptarea modificarilor legislației. Mai exact,…

- Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei in Guvernul Ponta III și fost președinte al Agenției Europene de Reglementare in Energie, atrage atenția printr-o postare pe pagina de Facebook ca Iulian Iancu, președintele Comisiei de Industrii, urmarește prin punerea in dezbatere astazi in Plenul Camerei…

- Liberalizarea piețelor de energie electrica și gaze naturale reprezinta o contribuție importanta la procesul de convergența a Romaniei la zona euro, pentru a nu exista șocuri pentru consumatori, a declarat, luni, vicepreședintele Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE),…

- “Romania nu are suficiente capacitati de productie a energiei electrice, astfel ca, in momentele in care consumul creste, exista probleme cu asigurarea alimentarii si a sigurantei sistemului energetic national”, a declarat presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), Niculae…

- Romania nu are suficiente capacitati de productie a energiei electrice România nu are suficiente capacitati de productie a energiei electrice, astfel ca, în momentele în care consumul creste, exista probleme cu asigurarea alimentarii si a sigurantei sistemului energetic national,…

- Romania nu are suficiente capacitați de producție a energiei electrice, astfel ca, in momentele in care consumul crește, exista probleme cu asigurarea alimentarii și a siguranței sistemului energetic național, a declarat președintele Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE), Niculae…

- Consumatorii aradeni de electricitate pot avea surpriza sa constate ca, deși la nivel național Autoritatea Naționala pentru Reglementarea Energiei, a stabilit o noua creștere a prețului kilowattului – ora, facturile lor raman neschimbate. Explicația ar fi ca, pentru cei care au ales sa treaca pe piața…

- Distribuție Oltenia a organizat un numar de 4564 acțiuni pentru prevenirea și combaterea fenomenului de racordare ilegala la rețeaua de distribuție a energiei electrice de catre consumatorii casnici și agenții economici in intervalul iulie – septembrie 2017. Fenomenul prezinta un risc ridicat de incendii,…

- Pretul mediu al energiei electrice a fost de 215,16 lei/MWh in primele noua luni din acest an, in crestere cu 55% fata de media de 138 de lei/MWh din perioada similara a anului trecut arata calculele ZF realizate pe baza datelor de pe bursa Opcom - principalul instru­ment de tranzactionare a energiei…

- Valoarea pietei de comunicatii electronice in Romania s-a dublat, de la 7,38 miliarde de lei, la nivelul anului 2003, la 14,96 miliarde de lei in 2016, potrivit unei analize publicate de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Numarul de utilizatori si conexiuni…