Stiri pe aceeasi tema

- Toti romanii sunt invitati sa voteze pana pe 16 septembrie pentru cele sase cantece care vor reprezenta Romania in prima Carte de Cantece a Uniunii Europene. Votul se face online, in limba romana, pe pe site-ul www.eu-songbook.org. Cantecele din care romanii isi pot vota favoritele au fost selectate…

- Cantitatea totala de deseuri electrice care s-a colectat in Romania datorita profesorilor si elevilor voluntari din programul Patrula de Reciclare (de la debutul sau din 2011), atinge un nou record - 6 milioane de kilograme! Scolile, d ...

- Romanii sunt pe ultimul loc in Uniunea Europeana la banii alocati asigurarilor. Un roman aloca, in medie, 18 euro pe an, pentru asigurarile de viata, in timp ce media Uniunii Europene este de 1.300 de euro. Potrivit unui studiu recent al asiguratorilor, acest fapt se datoreaza unui deficit major de…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, marti, in cadrul Forumului Societatii Civile, despre contribuția societații civile adusa la intarirea democrației și a valorilor europene. Presedintele a aratat ca, dupa scrutinul din 26 mai, romanii au spus ferm ca iși doresc un parcurs european pentru Romania,…

- Henrique Mota, fost presedinte al Federatiei Editorilor Europeni, a afirmat miercuri ca romanii citesc cel mai putin dintre toti cetatenii Uniunii Europene. "Romania citeste cel mai putin din toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene. Am sa va mai dau niste exemple si v-as invita sa reflectati…

- Partidul National Liberal a castigat alegerile pentru Parlamentul European cu un scor de 27%, la o diferenta de peste 4 procente fata de partidul de guvernamant.Asa cum am anuntat, obiectivul nostru a fost sa invingem PSD si sa scoatem cel mai bun scor posibil la alegerile pentru Parlamentul…

- Deputatul de Suceava Alexandru Baișanu a votat astazi la amiaza, declarand ca și-a dat votul pentru Romania și pentru Europa. „Am votat pentru ca Romania și Europa sa devina aceeași entitate. Am votat pentru ca Romania sa poata fi privita demna in cadrul Uniunii Europene. Am votat impotriva dublului…

- Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova Pe cine trimitem in Parlamentul European, pentru urmatorii cinci ani? Cine merita sa reprezinte Romania in relația cu instituțiile Uniunii Europene și care dintre formațiunile politice este mai indreptațita sa le solicite romanilor votul pentru a-și trimite cat…