Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul ianuarie - iulie 2019, din numarul total de inmatriculari inregistrate in Romania, 258.005 unitati sunt rulate (scadere de aproape 6%, comparativ cu primele sapte luni din 2018), iar 94.826 de exemplare sunt autoturisme noi (+25,97%). In ceea ce priveste inmatricularile de…

- Mașinile de producție germana nu mai sunt atat de cautate ca altadata. Datele serviciului de inmatriculari auto arata un declin al acestora, pentru modelele second-hand, dar mai ales pentru autoturismele noi. In ansamblu, inmatricularile auto au scazut cu peste 7% fața de perioada anterioara a anului…

- Conform datelor centralizate, in intervalul ianuarie - iunie 2019, din numarul total de inmatriculari, 217.701 de unitati sunt rulate (scadere de 7,28% fata de primele sase luni din 2018), iar 71.620 de exemplare sunt autoturisme noi (+19,23%). La capitolul inmatriculari de autovehicule…

- Piața auto din Romania și-a continuat evoluția pozitiva și in prima luna de vara a acestui an, potrivit unui amplu raport publicat in aceasta saptamana de Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Datele oficiale arata ca in Romania au fost inmatriculate in luna iunie…

- Romanii au cumparat mașini ecologice cu 69% mai mult decat anul trecut, releva o statistica a Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). In primele șase luni ale acestui an, vanzarile autoturismelor hibride și electrice au atins cifra de 2.285 unitați. Majoritatea au fost achiziționate…

- Inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 12,6% in luna mai, in Romania, fata de aceeasi luna a anului trecut, pana la 13.011 unitati, potrivit datelor publicate de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). In primele 5 luni din 2019, numarul autoturismelor…

- Salonul Auto Vrancea „SAV 2019“ a adus cele mai noi modele auto in Piața Unirii din Focșani. Pot fi admirate modele de la marci precum Mercedes, Audi, Dacia, Volkswagen, Renault, Hyundai, Skoda, Toyota, Skoda, Honda, Fiat, Ford, Suzuki Peugeot, Jeep. Sunt prezente modelele hibrid de la Hyundai, Toyota,…

- Numarul autoturismelor noi si second hand inmatriculate in Romania in primele patru luni ale anului a depasit 190.000 de unitati, din care 145.823 de exemplare sunt din categoria “rulate”, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata…