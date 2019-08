Stiri pe aceeasi tema

- La Conferința Internaționala de Trichineloza, care se desfașoara in aceste zile la Cluj Napoca, medicii veterinari au subliniat faptul ca pentru eradicarea trichinelozei trebuie sa se renunțe la...

- Specialistii veterinari, reuniti in cadrul Conferintei Internationale de Trichineloza, care se desfasoara la Cluj-Napoca, considera ca ar trebui sa se renunte la cresterea traditionala a porcilor, pentru a putea fi eradicata trichineloza. "Trichineloza este o boala parazitara majora, transmisibila de…

- Un român care va dori sa își cumpere un apartament prin programul guvernamental ”O Familie, O Casa” se va putea încadra la o rata maxima de 1.800 de lei (la un venit de 4.500 de lei și un grad de 40%, creditul fiind pe 30 de ani), ceea ce îi va permite achiziția unei…

- Un imigrant din Maroc in varsta de 29 de ani, stabilit in Cluj-Napoca, a fost expulzat din Romania dupa ce Serviciul Roman de Informatii (SRI) i-a descoperit activitatea sa de pe Internet. Marocanul a fost declarat indezirabil de judecatori, dupa ce Serviciul Roman de Informatii a descoperit ca ar fi…

- Romania beneficiaza in continuare de un potential agricol considerabil, care nu este pe deplin fructificat, iar siguranta alimentara depinde de capacitatea de adaptare a sectorului agricol la incalzirea climei, a declarat presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis, vineri, cu ocazia aniversarii…

- Potrivit foodpanda.ro apetitul romanilor pentru comenzile online de mancare a crescut considerabil, numarul acestora dublandu-se in luna iunie fața de inceputul anului. In prima jumatate a anului, compania a continuat planul de dezvoltare la nivel național, prin extinderea operațiunilor in orașele:…

- Copacii rupti de vant au provocat, in ultimii ani, pagube insemnate, dar si ranirea unor persoane si chiar decesul fostului sef al Directiei Sanitare Veterinare Arad, Gheorghe Ban. Anul trecut, Primaria a cerut sprijinul unor specialisti din Ungaria, care au venit sa diagnosticheze mai multi arbori…

- Cantaretul britanic Robbie Williams va concerta la cea de-a cincea editie a festivalului Untold, care va avea loc in perioada 1 - 4 august, la Cluj-Napoca. Anuntul a fost facut luni, pe pagina de Facebook a evenimentului