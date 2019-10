Stiri pe aceeasi tema

Romania a avut azi antrenamentul oficial inainte de meciul cu Norvegia, de marți, din preliminariile EURO 2020.

Lars Lagerback, 71 de ani, selecționerul Norvegiei, e la curent cu suspendarea primita de naționala Romaniei, care va avea in tribune doar copii la partida de marți seara, din preliminariile EURO 2020.

FRF a convins Ministerul Transporturilor și Metrorex sa prelungeasca programul metrourilor marți, in ziua meciului dintre Romania și Norvegia din preliminariile EURO 2020.

Gazonul de pe Arena Naționala nu va fi in cele mai bune condiții nici la meciul dintre Romania și Norvegia de marți.

Naționala Norvegiei a susținut pe Arena Naționala antrenamentul oficial dinaintea meciului de marți cu Romania.

Sorin Carțu, 63 de ani, președintele celor de la CS Unviersitatea Craiova, și-a expus unele idei tehnico-tactice inaintea partidei Romania - Norvegia de marți, din preliminariile EURO 2020, vorbind apoi și despre selecționerul Cosmin Contra.

Suedezul Andreas Granqvist (34 de ani) anunța inaintea partidei cu Spania de marți ca „vom cere informații live despre cealalta partida". Capitanul galben-albaștrilor știe care ar fi scenariul ideal pentru ei: „Noi sa batem Spania, iar Norvegia sa invinga in Romania".

Insulele Feroe - Romania, meciul in care tricolorii sunt obligați sa caștige pentru a ramane cu șanse in lupta pentru EURO 2020, se joaca in aceasta seara, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro TV.