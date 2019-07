Stiri pe aceeasi tema

- Cu 3,9%, Romania este din nou campioana inflației in Uniunea Europeana, in luna iunie, urmata de Ungaria cu 3,4% și Letonia cu 3,1%, informeaza Eurostat, conform Mediafax.Inflația in zona euro a fost in 1,3%, in creștere fața de 1,2% in mai, iar in uniune a fost 1,6%, la fel ca in luna mai.…

- Ziarul Unirea In guvernarea PSD-ALDE, Romania ”performeaza” in domeniul inflației. Suntem pe locul 1 in Uniunea Europeana Romania ”performeaza” in domeniul inflației. Suntem pe locul 1 in Uniunea Europeana Cu 3,9%, Romania este din nou campioana inflației in Uniunea Europeana, in luna iunie, urmata…

- Este a sasea luna consecutiva in care Romania are cea mai mare inflatie anuala din Uniunea Europeana.Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a ramas stabila in luna iunie 2019 la 1,6%, in timp ce in zona euro inflatia a crescut usor pana la 1,3%, de la un nivel de 1,2% inregistrat…

- Romania a avut, in luna mai 2019, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,4%, acelasi cu cel inregistrat in luna aprilie, potrivit Eurostat. Comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, în România…

- Comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, in Romania rata anuala a inflatiei a scazut de la 4,6% in luna mai 2018 pana la 4,4% in mai 2019. Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna mai 2019 pana la 1,6%, de la 1,9% in aprilie, in timp ce in zona euro inflatia a coborat…

- Romania a avut in perioada ianuarie – aprilie 2019 cea mai mare inflație din Uniunea Europeana, cu rate cuprinse intre 3,2% și 4,4%, conform datelor prezentate vineri de Eurostat.Citește și: Bogdan Diaconu a LUAT FOC dupa scandalul de la Eurovision: 'Cer retragerea Romaniei din acest concurs'…

- Rata anuala a inflatiei a crescut in aprilie la 1,7% in zona euro si la 1,9% in Uniunea Europeana, de la 1,4% si, respectiv, 1,6% in luna precedenta, in timp ce Romania si Ungaria au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica...

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a crescut, in luna aprilie 2019, pana la 1,7%, de la un nivel de 1,4% inregistrat in luna martie, arata o estimare preliminara publicata, vineri, de Eurostat, informeaza AFP. Cifra comunicată de Eurostat este superioară estimărilor analiştilor…