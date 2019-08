Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal, locul 2 ATP, il va intalni duminica, in finala turneului de la Toronto, pe rusul Daniil Medvedev, locul 9 ATP, potrivit Mediafax.Rusul a continuat forma excelenta aratata la Rogers Cup și s-a calificat in prima sa finala de turneu Masters 1000 dupa…

- Rafael Nadal, numarul 2 mondial, s-a calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5,7 milioane dolari, învingându-l în trei seturi, 2-6, 6-1, 6-2, pe italianul Fabio Fognini, într-o partida disputata vineri, transmite Agerpres.Nadal…

- Elvetianul Roger Federer si spaniolul Rafael Nadal revin in Consiliul jucatorilor Asociatiei Profesioniste de Tenis (ATP), a confirmat campionul iberic joi la Montreal, unde participa la turneul Masters 1.000 care are loc saptamana aceasta in metropola canadiana. Cei doi tenismeni, alaturi…

- Elvetianul Roger Federer si spaniolul Rafael Nadal revin in Consiliul jucatorilor Asociatiei Profesioniste de Tenis (ATP), a confirmat campionul iberic joi la Montreal, unde participa la turneul Masters 1.000 care are loc saptamana aceasta in metropola canadiana.

- Marius Copil (83 ATP) a fost învins în primul tur al calificarilor din cadrul Rogers Cup, turneu de categorie Masters care se va disputa la Montreal (Canada) în perioada 5-11 august.Copil, cap de serie numarul 9 în calificari, a cedat în fața spaniolului Marcel Granollers-Pujol…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a plecat astazi spre Canada, acolo unde va participa la Rogers Cup 2019, competiție organizata la Toronto, intre 5 și 11 august, informeaza gsp.ro. Simona și-a luat la revedere de la iubitul sau, Toni Iuruc, inainte de a face check-in-ul, cei doi imbrațișandu-se tandru.…

- Maria Sharapova (32 de ani, 86 WTA) a acceptat un wild-card pe tabloul principal al turneului de la Mallorca. Rusoaica afirma ca modul in care Rafa Nadal (2 ATP) a revenit dupa accidentare ii da incredere in vederea Marelui Șlem de la Wimbledon. Turneul de la Wimbledon e programat in perioada 1-14 iulie.…

- Rafael Nadal (32 de ani, 2 ATP) a caștigat duminica seara turneul Masters 1000 de la Roma, invingandu-l in finala pe marele sau rival Novak Djokovic (32 de ani, 1 ATP), scor 6-0, 4-6, 6-1, dupa doua ore și 29 de minute de joc. ...