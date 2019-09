Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a caștigat meciul cu Dunarea Calarași, 3-0, și s-a calificat in 16-imile Cupei Romaniei. Daniel Pancu, antrenorul celor de la Rapid, a vorbit despre evoluția echipei sale și a spus ca in runda urmatoare iși dorește sa joace cu o echipa puternica din Liga 1. „Am facut multe cadouri azi. Sunt niște…

- Marți au avut loc primele partide din turul 4 al Cupei Romaniei, iar șapte formații și-au asigurat calificarea in 16-imile de finala, faza in care vor intra in competiție și echipe din Liga 1.In urma rezultatelor inregistrate marți, UTA Arad, Foresta Suceava, Ripensia Timișoara, CS Mioveni,…

- Marti, 10 septembrie 2019 si miercuri, 11 septembrie 2019, cu incepere de la ora 16:30, vor avea loc meciurile celui de-al patrulea tur al fazei nationale a Cupei Romaniei, pana acum nefiind stabilit programul exact pe zile și ore.. In conformitate cu formatul aprobat in sedinta Comitetului…

- CS Mioveni s-a impus cu scorul 2-0 in fata liderului SCM Gloria Buzau, sambata in deplasare, intr-un meci din etapa a 5-a a Ligii a II-a de fotbal, si a preluat sefia provizorie a clasamentului. Alte rezultate consemnate sambata: ASU Politehnica Timisoara - CS Concordia Chiajna 0-0 AFC UTA Arad - CS…

- Prima etapa din Liga a II-a a adus și primul meci tare din noul sezon. Rapid a primit vizita celor de la Farul Constanța pe stadionul din Regie. Cele doua formații au încheiat la egalitate, fara gol marcat. Oaspetii au ramas în inferioritate numerica spre final, când a fost eliminat…

- Eugen Neagoe (51 de ani) și Gica Hagi (54 de ani) s-au intalnit de patru ori ca antrenori. Fiecare are cate un succes, alte doua jocuri s-au terminat nedecis. Eugen Neagoe are un debut de foc pe banca tehnica al lui Dinamo. Antrenorul de 51 de ani intalnește in primele trei etape ale Ligii 1 pe Viitorul,…

- Dupa ce s-a stabilit țintarul Ligii 1 (DETALII AICI), a fost publicat și programul primelor doua etape din sezonul 2019-2020. Noul sezon va fi deschis in Ilfov, cu meciul dintre FC Voluntari și Sepsi Sfantu Gheorghe, urmand ca prima runda sa se incheie cu derby-ul dintre Viitorul și Dinamo. Nou-promovatele…