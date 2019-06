Reuniune de lucru la MFE pentru îmbunătăţirea comunicării cu beneficiarii şi stabilirea unui mecanism de consultare Reprezentantii Ministerului Fondurilor Europene (MFE) au avut, marti, o prima reuniune de lucru cu beneficiarii si partenerii - ONG-uri, asociatii, firme de consultanta - pentru imbunatatirea procesului de comunicare si stabilirea unui mecanism de dialog si consultare, agreandu-se crearea unei platforme digitale comune de comunicare si consultare, ce va veni in completarea unui regulament stabilit de comun acord.



Pentru a raspunde mai prompt acestei nevoi de dialog pe toate componentele si tinand cont de exigentele de comunicare impuse de provocarile permanente si de progresul noilor…

Sursa articol: agerpres.ro

