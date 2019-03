Reținut după ce a obţinut fraudulos credite de 60.000 de lei Barbatul ar fi contractat mai multe credite de nevoi personale de la diferite institutii financiare nebancare, de tip IFN. Acesta ar fi falsificat mai multe documente si ar fi accesat mai multe bancomate, obtinand in acest fel, in mod fraudulos, diverse sume de bani, cauzand un prejudiciu de aproximativ 60.000 de lei.



"Pentru documentarea activitatii infractionale, politistii au mai efectuat in aceasta dimineata (marti -n.r.) doua perchezitii domiciliare, la doua locuinte de pe raza judetelor Dambovita si Valcea. Cu aceasta ocazie au fost descoperite doua laptopuri, doua routere, doua…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

