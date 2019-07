Restrictii de circulatie pe drumurile spre munte!

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Valcea, din cauza unor lucrari se vor institui restrictii de circulatie dupa cum urmeaza: in perioada 22.07 25.07.2019, intre orele 21.00 06.00, pe DN 67, km 195 000 198 764m, circulatia se va realiza alternativ dirijata cu piloti pe maxim 1 2 din cale; in perioada 22.07 09.08.2019, intre orele 06.00 14.00, restrictii circulatie pe DN 7 Calimanesti Brezoi, km 200 615m, circulatia se va realiza alternativ dir ...