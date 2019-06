Stiri pe aceeasi tema

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 30,7% dintre respondenti ar vota pentru Partidul Socialistilor, iar 23,4% pentru Blocul Electoral ACUM DA PAS. Potrivit unui sondaj realizat de catre Asociatia Sociologilor si Demografilor si prezentat luni, 24 iunie, intr-o conferinta de presa,…

- Propunerea Partidului Democrat din Moldova de a invita socialistii la dialog este una pertinenta si realizabila. Mai mult decât atât, este în interesul cetatenilor. De aceasta parere sunt mai multi formatori de opinie, potrivit carora, în cazul unui eventual refuz, PSRM si…

- Partidul Democrat din Republica Moldova (PDM) va transmite vineri o invitatie oficiala Partidului Socialistilor (PSRM) pentru inceperea unui dialog in vederea crearii unei majoritati parlamentare, potrivit unei decizii a Biroului politic al PDM, informeaza Radio Chisinau, relateaza Agerpres.Citește…

- Daca duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Partidul Democrat și blocul ACUM ar accede in Parlament. Un sondaj realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor arata 21 la suta dintre respondenți nu știu pe cine sa voteze, iar 8% nu vor…

- Un sondaj realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor arata ca 28,6 la suta dintre respondenți și-ar dori o coaliție de guvernare formata intre Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova.

- Trei partide ar accede in Legislativ, daca duminica viitoare s-ar organiza alegeri parlamentare. Potrivit unui sondaj realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova, este vorba despre PSRM, PDM si blocul ACUM.

- Marti, Zinaida Greceanii a avut la Moscova o intrevedere cu presedintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, pe care l-a asigurat ca socialistii sunt impotriva discriminarii limbii ruse si a interdictiei ce vizeaza posturile de televiziune rusesti, potrivit unui comunicat al Dumei ruse.De…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a declarat sceptic in privinta formarii unei majoritati parlamentare intre socialisti si democrati dupa discutiile avute marti cu liderii celor doua formatiuni, in conditiile in care Blocul ACUM (Partidul Actiune si Solidaritate /PAS/ plus Partidul 'Platforma…