Reparatii evacuari auto! Inlocuit racord flexibil tobe VW, Opel, Dacia, Audi, Renault si Peugeot

Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei saptamani de proteste ale "vestelor galbene" au dat o lovitura serioasa economiei franceze, afectand in mod special retailerii, lanturile hoteliere si restaurantele, a declarat, luni, ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire. Dupa o intalnire cu organizatiile profesionale…

- Potestele "vestelor galbene" au dat o lovit puternic economia franceza. Dupa o intalnire cu organizatiile profesionale afectate de miscarile de protest, Bruno Le Maire a spus ca exista scaderi ale cifrei de afaceri de ordinul 15%-50%, in functie de sector, conform Reuters. "Impactul este sever…

- Rectificarea bugetara care urmeaza sa fie aprobata de Guvern compromite complet continuarea lucrarilor de intreținere și reparații la calea ferata și pune sub semnul intrebarii plata salariilor lucratorilor feroviari, spune Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane, cea mai mare Federație…

- Unitatea 1 a CNE Cernavoda va funcționa, incepand din 2 noiembrie ora 8.00 la putere redusa, pentru efectuarea unor lucrari de reparație la un rezevor aferent grupului turbogenerator, in partea clasica a centralei, informeaza Nuclearelectrica.Unitatea 1 va funcționa la o putere redusa de circa…

- Reducerea costurilor si a emisiilor de dioxid de carbon sunt doua dintre obiectivele grupului Renault incepand cu anul 2020, scrie Ziarul financiar. Francezii intentioneaza sa renunte total la motoarele Diesel si vor propune versiuni pe GPL pentru marca Dacia si variante hibrid pentru Clio, Captur si…

- Noua era Dacia a inceput odata cu prezentarea modelului Logan. A urmat Sandero, iar astfel, constructorul de la Mioveni reușea sa faca pași mari și in afara Romaniei. Cercul s-a inchis abia dupa lansarea lui Duster, SUV-ul care an dupa an reușește sa culeaga premii noi in vestul Europei. Și succesul…

- Dacia a venit ca acasa la Salonul Auto de la Paris, asta deoarece este parte a grupului francez Renault. Masini noi nu a prezentat aici, insa a pregatit cateva noutati destul de importante, in mare parte unele care se refera la proaspatul Duster.

- Dacia a testat o mașina noua. A ascuns-o sub un camuflaj și a scos-o pe drumurile publice, chiar pe Transalpina. Ești curios cum va arata? Ei bine, inspirația ar putea veni de la Renault. La final de septembrie, Dacia a inceput testarea unui nou model pe Transalpina. Primul gand a fost ca e vorba de-un…