Sectiile se vor redeschide duminica, la ora 7,00, iar procesul electoral va continua pana la ora 21,00.



In cele doua zile in care se desfasoara scrutinul, Biroul Electoral Central transmite datele referitoare la prezenta la vot la ora 11,30 pentru ora 10,00; la 14,30 - pentru ora 13,00; la 17,30 - pentru ora 16,00; la 20,30 - pentru ora 19,00 si la 22,30 - pentru ora 21,00.



In tara sunt organizate 18.662 de sectii de votare, iar in Bucuresti - 1.264. Romanii din diaspora voteaza la referendum in 378 sectii de votare. 192 sunt organizate pe langa misiunile diplomatice,…