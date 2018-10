Colegiul National de Informatii este in proces de evaluare iar activitatea sa este suspendata pe timpul anchetei ce are ca obiect acordarea de diplome de catre institutia de invatamant, a declarat, joi, la o conferinta, Adrian Liviu Ivan, rectorul Academiei Nationale de Informatii "Mihai Viteazul". "Colegiul National de Informatii, asa cum am dispus la cererea Senatului Academiei, este in proces de evaluare. Am luat spre analiza toate promotiile de absolventi tocmai pentru a elimina orice suspiciune in ceea ce priveste acordarea de diplome in conditii discutate deja in presa din Romania", a precizat…