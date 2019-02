Recalculare pensii. Precizările de ultimă oră ale ministrului Muncii "Se asteapta recalcularea celor cateva milioane de pensii, dupa ce legea va fi adoptata. Pe de cealalta parte, sunt recalcularile pe grupele de munca, acum, in acest moment au intrat deja dosarele in recalculare, ma refer la grupele de munca... In acest moment am implementat softul 100%. Am facut si o parte din simulari. Am trecut la ultima etapa a simularilor pe toata tara, am avut judete pilot, am extins la national. Cat de curand trecem in oficial. Asigur pensionarii ca in cateva saptamani vom incepe sa emitem decizii. Sper, la final de martie pentru a nu crea asteptari foarte mari. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

