Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, luni, 1 aprilie 2019, respingerea planului de reorganizare a Realitatea Media, firma care detine Realitatea TV, si intrarea in faliment. Consiliul National al Audiovizualului ar putea dispune retragerea licentei.Solutia pe scurt: „Admite recursul. Modifica in parte…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis, luni, infirmarea planului de reorganizare propus de S.C Realitatea Media si a trimis cauza la judecatorul sindic in vederea intrarii in faliment. Decizia instantei e...

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, luni, ca societatea Realitatea Media sa intre in faliment, la 8 ani de cand a intrat in insolvența. Decizia a fost luata de judecatorii Secției a VI-a civila a Curții de Apel București, care au respins planul de reorganizare propus de Realitatea Media SA, societate…

- "Admite recursul. Modifica in parte sentinta recurata, in sensul ca: Infirma planul de reorganizare propus de debitoare si trimite cauza la judecatorul sindic in vederea intrarii in faliment a debitoarei S.C. REALITATEA MEDIA S.A. Mentine in rest dispozitiile sentintei recurate. Irevocabila", se arata…

- Cozmin Gusa actionar al Realitatea Media, a anuntat luni seara, in emisiunea lui Denise Rifai, ca firma a intrat in faliment, iar acest lucru a fost comunicat luni seara la ora 21.00. Curtea de Apel Bucuresti a decis, luni, 1 aprilie 2019, respingerea planului de reorganizare a Realitatea Media, firma…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, luni, 1 aprilie 2019, respingerea planului de reorganizare a Realitatea Media, firma care detine Realitatea TV, si intrarea in faliment. Consiliul National al Audiovizualului ar putea dispune retragerea licentei.Solutia pe scurt: "Admite recursul. Modifica…

- Gigi Becali anunta pe 27 noiembrie 2019 ca a castigat disputa cu Florin Talpan, juristul CSA Steaua, si ca, din acel moment, incepea numaratoarea inversa pana la recapatarea marcii Steaua, scrie ProSport. Avocatul Adrian Cavescu, angajat de Gigi Becali in acest proces, a invocat greseli comise in…

- Omul de afaceri Puiu Popoviciu a contestat la ICCJ decizia Curții de Apel București privind confiscarea a unui teren de 224,6 hectare de teren și construcții din nordul Capitalei, dezbaterile judecatorilor urmand sa inceapa dupa 10 ianuarie, potrivit B1TV.Curtea de Apel Bucuresti a decis pe…