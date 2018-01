Stiri pe aceeasi tema

- ♦ De la o raritate, serviciile de internet mobil au devenit un element central al ofertelor, iar ponderea apelurilor catre clienti din aceeasi retea a scazut de la 80 la 60% pe fondul reducerii tarifelor de interconectare. Ofertele de servicii de telefonie mo­bila au cunoscut in zece ani o schim­ba­re…

- In 2017, lucratorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava au efectuat aproximativ 3.000 de acțiuni de control, iar pentru neregulile descoperite au aplicat 826 de amenzi și 377 de avertismente. Amenzile au insumat peste 1,7 milioane de lei. Tot anul trecut, pe adresa Comisariatului…

- Ministerul Economiei și Infrastructurii și ANRCETI vor coopera activ pentru a asigura o mai buna calitate a serviciilor prestate de catre operatorii de telefonie mobila. Acest lucru a fost menționat in timpul intrevederii dintre ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, și reprezentanții…

- Compania de cablu RCS&RDS, lider al pietei de servicii de televiziune si internet fix din Romania, va lansa servicii de telefonie mobila si pe piata din Ungaria in luna iunie sub brandul Digi, dupa mai multe amanari, scrie cotidianul de business Vilaggazdasag. Serviciile, care ar fi trebuit…

- Un tânar de doar 20 de ani a decis sa își puna capat zilelor pentru ca nu ar fi avut o mașina, propria casa cu mobila noua și haine de firma. Marturisirea a facut-o chiar mamei lui. Jack Cropper era muncitor constructor și locuia cu prietena sa într-o rulota pe șantierul…

- Romania inregistreaza una dintre cele mai mici rate cu privire la cetatenii care sunt fericiti sa traiasca in propria tara, doar 67%, fiind aproape la egalitate cu Bulgaria, care are 66%. Tara cu procentul cel mai mic de cetateni fericiti este Ungaria, avand o rata de 62%, potrivit unui barometru publicat…

- Premii de la 150 la 3.000 de euro. Aceasta este provocarea pe care o lanseaza Primaria Municipiului Arad pasionatilor de fotografie. Premiile se acorda in cadrul concursului international „Heritage for Planet Earth”, avand ca tema conexiunea dintre planeta Pamant și cel puțin doua dintre urmatoarele…

- Incepand de astazi, in colaborare cu STS si operatorii de telefonie mobila, lucratorii IGSU vor incepe primele testari ale sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta ldquo;RO ALERT". Practic, in zonele unde se vor realiza aceste verificari, pe terminalele conectate la retelele operatorilor…

- T-Mobile Austria, divizia de telefonie mobila a grupului german Deutsche Telekom, a anuntat vineri achizitia UPC Austria, cel mai mare operator de comunicatii prin cablu din aceasta tara, pentru 1,9 miliarde euro, pentru a crea un grup integrat de comunicatii, capabil sa ofere servicii integrate fix-mobil:…

- Mai exact, in zonele unde se vor realiza verificarile, pe terminalele conectate la rețelele operatorilor de telefonie mobila din Romania vor aparea notificari cu mesajul: „Acesta este un mesaj pentru testarea sistemului RO-ALERT". Asiguram cetațenii ca aceste testari sunt absolut necesare…

- Sistemul de avertizare a populației in situații de urgența “RO-ALERT” a intrat in faza de testare, vineri dimineata, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) anuntand ca urmeaza sa stabileasca tipurile de risc și nivelurile de gravitate ale evenimentelor pentru care va fi utilizata aplicația.…

- Reprezentarile viitorului de la Hollywood sunt de obicei destul de exagerate: mașinile zburatoare din „Blade Runner“ sau placile aviatice din „Back to the future II“. Un studiu realizat cu ajutorul a peste 800 de experți în domeniu prezinta modul în care…

- Ex-deputatul PSD, Sorin Iacoban este acuzat ca nu ar fi respectat un contract incheiat cu RCS-RDS privind acordarea unor servicii de internet și telefonie mobila. Datoria ajunge la 200 de euro, dar aceasta continua sa creasca ca aluatul din cauza penalitaților de cca 0,20 % pentru fiecare zi de intarziere.…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC a publicat numele agentilor economici care si au adjudecat contractul "Servicii de telefonie si de transmisie de dateldquo;. Contractul consta in achizitionarea a 4 pachete de servicii loturi , astfel: lotul 1 Servicii de telefonie…

- Primele teste ale tehnologiei 5G de telefonie mobila au fost efectuate in Japonia. Cei de la Samsung si operatorul japonez KDDI au testat pe un tren aflat in mișcare cu 100 de kilometri la ora tehnologia 5G pe o distanța de un kilometru și jumatate.

- "Prin reglementarea pe care o s-o dam in viitorul apropiat reducem acest cost (al tarifului de terminare n.r.). la 0,84 de eurocenți, ceea ce eu sper ca, intr-un final, va duce la o factura mai mica pentru utilizatori. Pana la sfarșitul anului il punem in dezbatere publica și parcurgem toți pași.…

- In prima jumatate a anului 2017 s-a menținut tendința de creștere a numarului de abonamente la serviciile de telefonie mobila in detrimentul cartelelor preplatite active. O evoluție similara s-a observat inca din anul 2016 și poate fi explicata prin diversificarea pachetelor și a facilitaților oferite…

- Numarul de abonamente la serviciile de telefonie mobila si-a mentinut tendinta de crestere in prima jumatate a anului 2017, in detrimentul cartelelor preplatite active, potrivit unui comunicat emis marti de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Tendinta de…

- Numarul de cartele active pentru servicii de telefonie mobila a ajuns in Romania la 22,2 milioane, in primul semestru al anului, in scadere cu 1,5% fata de aceeasi perioada din 2016, iar in medie un utilizator activ a vorbit intr-o luna patru ore si 14 minute si a transmis 59 de mesaje SMS, potrivit…

- Numarul de abonamente la serviciile de telefonie mobila si-a mentinut tendinta de crestere in prima jumatate a anului 2017, in detrimentul cartelelor preplatite active, potrivit unui comunicat emis marti de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). …

- Instanta Judecatoriei Sector 3 a obligat Telekom Romania Mobile Communications sa desfiinteze o antena de telefonie mobila de pe un bloc din Sectorul 3, din motive ce tin de protejarea sanatatii. Daca operatorul nu executa decizia de buna voie in termen de 2 luni, reclamantii pot demonta singuri antena.…

- In Moldova numarul utilizatorilor de telefonie mobila continua sa creasca. In special, timp de 9 luni, numarul acestora a crescut cu 63,7 mii (+ 1,4%), constituind 4 milioane 493 mii (cartele SIM). Potrivit datelor prezentate de catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Comunicații Electronice…

- Ofertele comerciale ale companiilor Orange, Vodafone, Telekom si RCS&RDS includ un volum mai mare de servicii fata de perioadele precedente, aceasta tendinta continuand si in prezent, a informat autoritatea de concurenta, precizand ca au fost reduse si barierele intre traficul on-net si off-net.

- Unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața de telefonie mobila din Romania iși bate joc de clienții sai, informeaza Bugetul.ro.Angajații celui de-al treilea jucator de pe piața au susținut ca „Moș Craciun” se face vinovat de dispariția... Citește AICI care este numele GIGANTULUI care…

- Unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața de telefonie mobila iși bate joc de clienții sai. Mai bine zis, operatorii de la serviciul de call-center al acestuia. Angajații celui de-al al treilea jucator de pe piața de telefonie mobila, Telekom Romania, ii iau peste picior pe clienți.…

- Un politist din cadrul Inspctoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud a fost batut in propria curte, de fata cu fetita lui de trei ani. Politistul spune ca un notar public pe care il filma a venit cu un fost sportiv de performanta si a „comandat” bataia, dupa ce omul legii l-ar fi filmat.

- Deputatul UDMR Vass Levente a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca 51 de localitati din judetul Mures nu au acoperire cu semnal de telefonie mobila, iar din acest motiv aplicatia "Sistem Alert" pentru alertarea populatiei in situatii de risc major nu ar putea fi functionala,…

- Revoluția fiscala a Guvernului Tudose nu a incantat pe toata lumea. Aceasta a fost puternic contestata de mediul de afaceri, iar premierul Tudose a avut și o intalnire in acest sens, pentru a rezolva problemele ridicate de marile companii din Romania. Deși doi dintre giganții de telefonie mobila au…

- Revoluția fiscala a luat pe nepregatite foarte multe companii din Romania, iar modificarile Codului Fiscal au fost foarte contestate de mediul de afaceri și de multinaționalele prezente la noi in țara.De asemenea, marile companii de telefonie mobila au luat și ele atitudine cu privire la aceasta…

- Eliminarea roamingului, o masura salutata de milioane de romani, risca sa se transforme intr-un scandal de proporții, relateaza TVR. Clienții acuza companiile de telefonie mobila ca ofera tarife naționale la convorbirile in roaming doar pentru cartele mai scumpe. In replica, operatorii de telecomunicații…

- Plafoanele de preț pe care operatorii de telefonie fixa și mobila din Romania le percep reciproc pentru apelurile de voce inițiate intr-o rețea și incheiate in alta rețea sunt foarte importante caci fundamenteaza costurile finale ale clienților cand suna in alta rețea. In Romania problema este acuta…

- Ben Fitchett, un adolescent in varsta de 14 ani din Marea Britanie, și-a pierdut viața dupa ce s-a aruncat de pe un pod. In timp ce poliția examina mobilul baiatului , tatal sau, Peter Fitchett, a cerut companiei de telefonie mobila la care era abonat fiul sau sa rezilieze contractul, intrucat acesta…

- In ultima perioada, mai multi romani s-au trezit cu costuri suplimentare la facturile de telefonie mobila, dupa ce au au returnat apeluri date din strainatate la suprapret. Acestia au primit apeluri scurte de la numere necunoscute, cu prefix ale unor țari straine. Au sunat inapoi si spun ca au auzit…

- Primaria Constanta intentioneaza sa achizitioneze serviciul de telefonie mobila si fixa, necesar desfasurarii activitatii municipalitatii. In acest sens, se afla in desfasurare o consultare de piata prin intermediul careia se solicita oferte de pret, cu respectarea caietului de sarcini, in vederea determinarii…

- Reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate anunța despre lansarea primei ediții a ziarului „Un PAS pentru Moldova". Potrivit membrilor PAS, publicația vine sa fie mai aproape de oameni și sa comunice despre problemele lor reale.

- O companie internationala va verifica serviciile prestate de operatorii de telefonie mobila din Republica Moldova. Anuntul a fost facut de vicepremierul Octavian Calmic in cadrul unei conferinte de presa in care a oferit detalii despre reorganizarea institutiilor de control.

- Grupul Telekom Romania nu a inregistrat in al treilea trimestru evolutii spectaculoase ale bazei de clienti, pastrand tendintele din trimestrele anterioare, arata datele publicate de grupul german Deutsche Telekom, actionarul majoritar. Grupul a continuat sa scada pe telefonie fixa (-5,2%…

- Si in acest an, in topul sesizarilor la Oficiul pentru Protectia Consumatorului Buzau sunt cele privind serviciile de telefonie mobila. Aproape jumatate dintre sesizari ii vizeaza pe operatorii de telefonie mobila. Cele mai multe reclamatii apartin clientilor care sustin ca, desi au reziliat contractul…

- Buzoienii depun reclamatii peste reclamatii la OPC, iar cele mai multe vizeaza firmele de telefonie mobila. Cei mai multi acuza relatia contractuala cu operatorul de telefonie mobila. Autoritatile spun insa ca multe dintre reclamatii sunt neintemeiate si ca multe dintre asa-zisele abuzuri sunt prevederi…

- Buzoienii depun reclamații peste reclamații la OPC, iar cele mai multe vizeaza firmele de telefonie mobila. Cei mai mulți acuza relația contractuala cu operatorul de telefonie mobila. Autoritatile spun insa ca multe dintre reclamații sunt neintemeiate și ca multe dintre așa-zisele abuzuri sunt prevederi…

- UPC Romania a inregistrat, in trimestrul al treilea al anului, venituri de peste 184 milioane lei, in crestere cu 6,5% fata de cele 173 milioane lei realizate in perioada similara a anului trecut, informeaza compania intr-un comunicat. Aria de acoperire a serviciilor digitale UPC s-a…

- Un barbat in varsta de 28 de ani, originar din Rusia, a fost prins in flagrant delict in timp ce spargea un magazin de telefonie mobila din Balți. Hoțul a aruncat cu o piatra in vitrina și a intrat in local.

- Erorile generate de procesul de migrare a sistemelor de IT demarat in luna mai de Telekom i-au adus grupului si o amenda de 200.000 de lei de la Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii, in conditiile in care problemele din platformele informatice nu au dat peste cap doar emiterea de…

- In cursul noptii trecute, conform observatiilor ANM, la statia meteorologica Bisoca (Buzau) viteza vantului la rafala a ajuns la 148 km/h. O valoarea impresionanta pentru o statie situata in exteriorul ariei montane. Astazi, la Lopatari, vitezele vantului ajungeau la 80 km/h.

- Guram Kașia, capitanul lui Vitesse, a fost criticat vehement in Georgia de internauți și de jurnaliști pentru ca a avut o banderola-curcubeu la un meci jucat in Olanda. L-au susținut colegii de la naționala. Și nici el nu a cedat presiunilor . La 30 de ani, Guram Kașia este unul dintre cei mai importanți…

- Lupta pe piața serviciilor de telefonie mobila este din ce in ce mai stransa. In timp ce faimoasa companie RCS & RDS a primit premiul de excelenta pentru ca s-a clasat pe locul 1 in topul firmelor din Capitala, Vodafone pregatește o mutare total neașteptata.Al doilea jucator de telefonie…

- Explozia convorbirilor in rețea se datoreaza utilizarii tehnologiilor moderne, care ofera posibilitatea convorbirilor gratuite in cu o persoana din oricare colț al lumii. Internetul mobil și telefoanele inteligente și-au facut datoria, scrie pe blogul sau economistul IDIS Viitorul, Veaceslav Ionița.…