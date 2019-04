Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Topoloveni a sunat marți la poliția din localitate pentru a se autodenunța ca și-a batut soția. Cand oamenii legii au ajuns la fața locului, barbatul a uitat de tot și de toate și a sarit iar sa-și loveasca nevasta. Oamenii legii au emis un ordin de protectie provizoriu, valabil cinci…

- Deși unele strazi din Timișoara au devenit pietonale, foarte mulți șoferi nu vor sa se obișnuiasca nici in ruptul capului, chiar daca risca sa fie amendați. De altfel, așa s-a și intamplat. Sute de conducatori auto care au parcat ilegal in ultima perioada pe strazile pietonale din centrul Timișoarei…

- In zilele de weekend, politistii rutieri au actionat pe raza intregului judet pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere! Oamenii legii au aplicat peste 450 de sancțiuni. Politistii au constatat și 12 infracțiuni și au aplicat in total 455 de sanctiuni contraventionale…

- Politistii rutieri din judetul Braila au aplicat amenzi care depasesc 184.000 de lei in doar o saptamana, cele mai grave abateri de la normele rutiere fiind condusul de vehicule pe drumurile publice fara permis si sub influenta alcoolului, dar si neacordarea prioritatii de trecere.

- Polițiștii din Alba Iulia au amendați zeci de soferi, pietoni si taximetristi, intr-o singura zi, pentru nerespectarea regulilor de circulatie. Au retinut 7 permise, iar amenzile au fost in valoare de peste 3o.000 de lei. Potrivit IPJ Alba, marti, intre orele 08.00 – 11.00 si 15.00 – 20.00, Politia…

- Polițiștii gorjeni au aplicat in ultimele zile 118 sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 40.000 lei. "In aceasta perioada, la nivelul județului Gorj sunt desfașurate acțiuni preventiv-reactive, cu forțe marite, cu sco...

- Zeci de soferi au fost sanctionati de politisti. Oamenii legii din cadrul Serviciului Rutier Brasov au desfasurat o acțiune de amploare pe drumurile nationale din județ. Controalele au vizat respectarea normelor legale care reglementeaza activitatea de transport și a celor ce privesc circulația pe…