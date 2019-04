Stiri pe aceeasi tema

- William Barr a anunțat, joi, intr-o conferința de presa ca va publica raportul procurorului special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016 și iși susține concluziile ca nu exista dovezi potrivit carora Trump este vinovat de obstrucționarea justiției sau…

- William Barr, procurorul general al Statelor Unite, a fost acuzat ca „a inițiat o campanie mediatica” pentru președintele Donald Trump, inainte de publicarea raportului privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016. Congresmanul democrat Jerry Nadler l-a acuzat pe…

- Raportul cenzurat al procurorului special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale va fi facut public joi dimineata, a informat Departamentul Justitiei din SUA luni, scrie CNN, relateaza News.ro.Citește și: Prima IPOTEZA in cazul incendiului care distruge catedrala…

- Raportul procurorului special Robert Mueller despre ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale americane în 2016 și despre suspiciunile de obstrucționare a justiției care îl vizeaza de președintele SUA, Donald Trump, va fi facut public joi, a anunțat luni Ministerul Justiției, relateaza…

- Rusia ar fi fericita ca relatiile sale cu Statele Unite ale Americii sa se imbunatateasca, a asigurat luni presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara rusa), Konstantin Kosaciov, citat de Reuters, dupa publicarea in SUA a unei sinteze a anchetei efectuate…

- Senatul Statelor Unite l-a confirmat joi in postul de secretar al Justitiei - cu 54 de voturi la 45 - pe William Barr, nominalizat in functie de Donald Trump, relateaza Reuters.Barr urmeaza sa supervizeze ancheta coordonata de catre procurorul special Robert Mueller cu privire la o posibila…

- Procurorul general interimar al Statelor Unite, Matt Whitaker, a declarat vineri in cadrul unei comisii din Congres ca nu a intervenit niciodata in investigatia aflata in desfasurare a procurorului special Robert Mueller asupra presupusului amestec al Rusiei in alegeri, relateaza DPA. "Nu m-am amestecat…

- Roger Stone, asociat și apropiat al președintelui american Donald Trump, a fost arestat de FBI, vineri dimineața, in urma mai multor dovezi aduse in fața instanței de consilierul special al FBI, Robert Muller, in cadrul anchetei despre alegerile prezidențiale din 2016. Stone este acuzat de șapte infracțiuni,…