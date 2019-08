Stiri pe aceeasi tema

- 'Nu exista niciun risc' dupa explozia care s-a soldat cu cinci morti la 8 august la o baza de lansare a rachetelor in Marele Nord rus, a asigurat luni presedintele Vladimir Putin, in timpul unei vizite in Franta, potrivit AFP.In cursul unei conferinte de presa sustinute inaintea intalnirii…

- Președintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, în fața lui Vladimir Putin, pentru un summit în formatul Normandia "în urmatoarele saptamâni", apreciind ca exista o "schimbare reala" în relațiile dintre Kiev și Moscova, scrie AFP."Alegerile…

- Presedintele francez Emmanuel Macron il va gazdui pe omologul sau rus, Vladimir Putin, luni, Parisul sperand sa determine Moscova sa ia masuri pentru solutionarea conflictului din estul Ucrainei, noteaza agentia France Presse.

- Justitia rusa l-a eliberat joi pe francezul Philippe Delpal, directorul financiar al fondului de investitii Baring Vostok, plasat in arest preventiv din februarie intr-in dosar de frauda, si l-a plasat in arest la domiciliu, relateaza AFP potrivit news.ro.Tribunalul municipal din Moscova a…

- Presedintele rus Vladimir Putin va efectua pe 19 august o vizita oficiala de lucru in Franta si se va intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, a anuntat marti Kremlinul, informeaza agentia EFE.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat, sambata, ca il va primi pe omologul sau rus Vladimir Putin la resedinta sa de vara de la Bregancon (sud-est) pe data de 19 august, cu cateva zile inainte de summitul G7 de la Biarritz (sud-vestul Frantei), potrivit AFP. La finalul lunii iunie,…

- Franta si Germania au jucat din nou 'cartea temperarii' marti seara in criza dintre Rusia si Consiliul Europei, asigurand Moscova ca 'isi are locul' in acest organism paneuropean, noteaza France Presse potrivit Agerpres. Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel l-au asigurat pe presedintele rus Vladimir Putin ca 'Rusia isi are locul (in Consiliul Europei) si au subliniat importanta gasirii unei solutii rapide care sa permita mentinerea acesteia (in cadrul institutiei), cu toate drepturile…