- Statul roman, prin Ministerul Economiei, continua negocierile cu Beretta Holding pentru infiintarea unei companii mixte care sa colaboreze cu Romarm si sa produca pusti de asalt la Plopeni, Prahova, informeaza Profit.ro, preluat de News.ro. Potrivit sursei citate, investiţiile iniţiale în…

- Favorit pentru ministerul Transporturilor, Razvan Cuc este contestat de ministrul Niculae Badalau, care-i este șef la organizația PSD Giurgiu. Fost ministru al Transporturilor in Guvernul Mihai Tudose și deputat de Giurgiu,Razvan Cuc a fos propus de Ionel Arsene și susținut de Dragnea.

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a intrat de ceva timp in gura sindicaliștilor de la Fabrica de Arme Cugir, filiala a Companiei Naționale Romarm SA, ceea ce l-a iritat la culme pe baronul de Giurgiu....

- Deputatul PSD de Giurgiu, Andrei Alexandru, și-a anunțat trecerea de la PSD la Pro Romania. Ulterior, liderul acestei organizații, Niculae Badalau, l-a acuzat pe deputat ca a plecat din cauza ”intereselor personale și de grup”. Replica pentru Niculae Badalau vine din partea fostului ministru al Transporturilor,…

- Primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu (PSD), a declarat luni, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca primarii de municipii incearca sa faca pana maine „front comun” cu președinții Consiliilor Județene, conduși de Marian Oprișan, cu privire la finanțarea administrațiilor locale in anul 2019. Edilul a…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa la Giurgiu, ca au trecut mai mult de doua luni de cand i-a fost sparta casa de hoti si are incredere in continuare in organele statului, dar i se pare ca lucrurile treneaza si familia sa este traumatizata. "Au…

- Pentru ca deține unul din cele mai importante portofolii ale Guvernului Dancila – cel al Economiei – liderul PSD Giurgiu, Niculae Badalau este tot mai solicitat de presa pentru interviuri și discuții in diverse emisiuni TV. Numai ca ministrul Economiei da dovada de lipsa de informare – cel puțin – altfel…

- Printr-o decizie a primului ministru Vasilica Viorica Dancila, din data de 18 decembrie 2018, Nina Carmen Crișu, fostul prefect al judetului Giurgiu, a fost numita secretar general al Ministrului Economiei, condus de baronul PSD de Giurgiu, Niculae Badalau....