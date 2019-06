Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara a facut verificari in cazul a sute de dosare penale deschise intre 2014-2017. In raportul Inspecției Judiciare mai apare faptul ca daca un dosar ajungea la un judecator, toate cererile care veneau apoi in același dosar, mergeau la același judecator, astfel incat, nu exista o repartizare…

- Cea mai recenta decizie a Curtii Constitutionale, referitoarea la legea de organizare a politiei judiciare, poate duce la admiterea in instanta a nulitatii urmaririi penale in numeroase dosare, sustine Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul". Politistii afirma ca legea invalidata de CCR este…

- CHIȘINAU, 16 mai – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat ca se va adresa din nou Curții Constituționale pentru a solicita o explicație cu privire la data de când încep sa curga cele trei luni pe care Parlamentul le are la dispoziție pentru a crea Guvernul…

- Presedintele Republicii Moldova nu poate sa propuna un candidat la functia de prim-ministru in lipsa organelor de conducere ale parlamentului, a decis miercuri Curtea Constitutionala de la Chisinau, respingand o sesizare in acest sens din partea presedintiei in conditiile in care partidele care au…

- Politia Romana a facut, in ultima saptamana, peste doua sute de controale pentru a depista acte de comert ilicit, in special cu produse alimentare si marfuri contrafacute. Au fost intocmite o suta de dosare penale, fiind cercetate 124 de persoane. Politia Romana recomanda cetatenilor sa cumpere produse…

- Judecatorul Lucian Netejoru, inspector-sef al Inspectiei Judiciare, a anuntat intr-un interviu la Antena 3 ca institutia pe care o conduce a finalizat controlul de la DNA legat de cauzele penale in care erau vizati magistrati. Acesta dezvaluie ca nu mai putin de 13 membri, fosti si actuali, ai Consiliului…

- CHIȘINAU, 11 mart – Sputnik. În premiera, numerotarea legislaturilor Parlamentului Republicii Moldova va începe cu anul 1990, anul alegerii primului Parlament democratic de la Chișinau. Noul sistem de numerotare a fost instituit prin hotarârea Curții Constituționale din 9…

- CHIȘINAU, 11 mart – Sputnik. Parlamentul de legislatura a X-a se va convoca în ședința de constituire în cel mult 30 de zile de la alegeri. Potrivit articolului 63 (2) din Constituția Republicii Moldova, Parlamentul se întrunește la convocarea Președintelui Republicii Moldova…