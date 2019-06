Stiri pe aceeasi tema

- PREGATIRI… Tensiune maxima in PSD, cu cateva zile inaintea Congresului care va decide cine este noul presedinte al partidului. Presedintele interimar al partidului, Viorica Dancila, despre care multi spun ca ar fi viitorul presedinte al PSD, dupa 29 iunie, a spus ca in sedinta Biroului Permanent National…

- Klaus Iohannis reactioneaza extrem de dur, prin vocea purtatoarei sale de cuvant, la decizia Guvernului de a adopta o ordonanta de urgenta prin care presedintii de consilii judetene vor fi alesi din nou prin votul direct al cetatenilor, nu prin votul consilierilor judeteni, ca in prezent. Presedintele…

- Romania a inchis, dupa Revoluție, 7.000 de biblioteci, peste 200 pe an. Pentru majoritatea covarșitoare a romanilor, bibliotecile reprezinta singura alternativa la prețul prohibitiv al carților. Rar am auzit un indemn la lectura venit de la un politician. Normal, din moment ce, Viorica Dancila,…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), premierul Viorica Dancila, a declarat vineri, la Zalau, ca se considera proeuropeana si proatlantica, adaugand ca acest lucru nu exclude, ci este complementar cu a fi un bun roman. Aflata in vizita in Zalau, Viorica Dancila a avut o intalnire…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, vineri, in orasul Simeria, ca USR si PNL nu sunt pregatite pentru actul de guvernare. El a aratat ca ar putea vota pentru inlocuirea guvernului condus de premierul Viorica Dancila dar in niciun caz nu ar sustine, prin vot, in Parlament, un guvern condus…

- Cristian Tudor Popescu a lansat un atac dur la adresa Vioricai Dancila, dupa ce aceasta i-a solicitat președintelui Iohannis ”sa ceara aderarea noastra la spatiul Schengen si incetarea MCV”. „Dancila da de ințeles ca daca ar fi fost ea acolo, era altceva, dadea cu ei de pamant. Intrebarea e: cum dadea…

- “A fi educator, invațator, profesor inseamna ca tu insuși sa inveți zi de zi”, a declarat Dancila, in discursul sau, dupa ce a enumerat realizarile guvernarii sale in ceea ce privește invațamantul. Viorica Dancila nu este la prima greseala in folosirea limbii romane. Intr-un discurs…

- Regele Iordaniei si-a anulat vizita pe care urma sa o inceapa chiar astazi la Bucuresti. Nu mai vine dupa ce prim-ministrul roman a declarat ca va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. A aparut și reactia diplomatilor palestinieni. Ambasadorul de la Bucuresti o sfatuieste pe Viorica Dancila sa…