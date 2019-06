PSD nu vrea pact cu Klaus Iohannis Liderii PNL, USR, PMP și Pro Romania au semnat joi acordul politic pentru consolidarea parcursului european al Romaniei, propus de președintele Klaus Iohannis. „Pe 26 mai au avut loc alegeri europarlamentare si formatiunile dumneavoastra au obtinut rezultate frumoase. In paralel cu alegerile, am convocat un referendum national, fiidca mi s-a parut ca poporul trebuie sa-si exprime suveranitarea si trebuie sa dea un raspuns ferm si clar unei guvernari esuate si atacului neincetat asupra Justitiei, care s-a desfasurat fara intrerupere din decembrie 2016 pana pe 27 mai”, a spus Iohannis in cadrul… Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…

Sursa articol si foto: curierulnational.ro

