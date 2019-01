PSD este acuzat ca face jocurile Rusiei prin ratarea programului de inzestrare al armatei USR afirma ca noul scandal legat de licitatia pentru corvete initiata de Ministerul Apararii "demonstreaza ca PSD si Dragnea nu sunt in stare sa finalizeze fara suspiciuni de coruptie niciun contract, nici macar cele mai importante care vizeaza Armata Romana".



In opinia USR, acest blocaj, simultan cu atacul la seful Armatei, nu face decat sa destabilizeze flancul de est al NATO si serveste direct intereselor Rusiei, care lupta pentru controlul in Marea Neagra.



"PSD-ul lui Dragnea trebuie sa inteleaga ca programul de inzestrare al Armatei nu este un obiectiv in cartea de colorat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

