Program Noaptea Muzeelor 2019. Activități culturale și evenimente speciale Aflat la cea de-a 15-a ediție, evenimentul european Noaptea Muzeelor 2019, iși va deschide porțile in data de 18 mai. Ce muzee putem vizita și evenimente speciale vor avea loc sambata seara. Mii de muzee și instituții culturale romane participa la Noaptea Muzeelor 2019 și invita publicul sa ia parte la maratonul cultural ce se va desfașura in acest weekend. Evenimentul face parte din proiectul Noaptea Europeana a Muzeelor, initiat de Ministerul Culturii si Comunicarii din Franta si patronat de Consiliul Europei, UNESCO si de Consiliul International al Muzeelor. In Romania, acesta este organizat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

