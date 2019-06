Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile cresc tot mai mult, iar luni, 17 iunie, termometrele vor arata chiar si 31 de grade Celsius in unele regiuni ale tarii. Cu toate acestea, furtunile si aversele de ploaie vor mai aparea din cand in cand, iar Romania nu scapa de sub avertizarile de cod portocaliu și galben de furtuni.

- Temperaturile inregistrate la mijlocul primei luni de vara vor ajunge pana la 31 de grade Celsius. In principal, cerul va fi senin, dar din cand in cand, isi vor face aparitia si aversele de ploaie.

- Temperaturile cresc tot mai mult, iar miercuri, 12 iunie, termometrele vor arata chiar si 31 de grade Celsius in unele regiuni ale tarii. Cu toate acestea, furtunile si aversele de ploaie vor mai aparea din cand in cand.

- Prognoza meteo pentru sambata, 6 aprilie. Vremea se menține placuta in urmatoarele zile, in toata țara. Temperaturile vor fi ușor peste media caracteristica lunii, iar soarele va fi sus pe cer.

- Prognoza meteo pentru joi, 4 aprilie, este una cu vesti mai bune pentru romani. Vremea va fi in general frumoasa, cu cer insorit, desi temperaturile vor fi mai scazute decat cele potrivite acestei perioade.

- Prognoza meteo, marți, 2 aprilie. Vremea se schimba radical incepand de marți, atunci cand Romania va fi lovita de un val de aer polar. Meteorologii au anunțat ca temperaturile vor scadea chiar și cu 10 grade, in anumite regiuni.

- Prognoza meteo luni, 1 aprilie. A fost anunțata vremea pentru prima zi a lunii aprilie. Din fericire pentru cei care se bucura de razele calduroase ale primaverii, vremea frumoasa nu pleaca momentan.

- Meteorologii vin in continuare cu vesti nu tocmai bune. Miercuri vremea va fi usor mai rece. Cerul va fi in mare parte acoperit cu nori, iar pe arii restranse va ploua. La munte vor fi ninsori slabe.