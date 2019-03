Profilul telespectatorilor in prime-time: Cine se uita la Antena3, Romania TV sau ProTV

Aproape jumatate din audienta nationala (49%), in prime-time (intre 19:00 - 24:00), a televiziunii Antena3 este formata din telespectatori cu varste de peste 65 de ani.



Singura televiziune care intrece aceasta performanta este Romania TV, unde peste jumatate din audienta la nivel national (57,4%) este formata din persoane cu varste de peste 65 de ani.



In ce priveste audienta pe targetul tanar, Antena3 are cele mai mici cifre procentuale dintre toate televiziunile de stiri, potrivit Forbes.ro. Astfel, grupa de varsta 18-24 de ani este prezenta in proportie de doar 1,1%.



