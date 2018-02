Stiri pe aceeasi tema

- Scandal la a Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. Totul a pornit dupa ce o studenta la Psihologie și-a facut curaj sa vorbeasca deschis despre ceea ce i-a facut un profesor la care nu reușea sa promoveze examenul. Studenta i-a trims un e-mail barbatului, in care și-a aratat disponibilitatea…

- Joi, 22 februarie, de la ora 17:00, Editura Polirom va invita in Sala „B.P. Hasdeu” a Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iasi la o intilnire cu istoricul Andrei Muraru, urmata de o discutie pornind de la cel mai recent volum al sau, Visinescu, tortionarul uitat. Inchisoarea, crimele,…

- Gazda Seratei va fi Cecilia ARSENE, profesor doctor abilitat la Facultatea de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, membru al grupului de cercetare CERNESIM (Center of Environmental Science Studies in the NorthEastern Region), care va sustine o prelegere despre „Cautarea unei HImere…

- Tanara a reusit sa-i faca o fotografie barbatului care a urmarit-o si care a jignit-o si a postat-o pe Facebook, cerand ajutorul prietenilor virtuali pentru a-l identifica. Studentii de la Universitatea de Medicina si Farmacie l-au recunoscut pe barbatul si spun ca acesta ar fi profesor de…

- Tanara a reusit sa-i faca o fotografie barbatului care a urmarit-o si care a jignit-o si a postat-o pe Facebook, cerand ajutorul prietenilor virtuali pentru a-l identifica. Studentii de la Universitatea de Medicina si Farmacie l-au recunoscut pe barbatul si spun ca acesta ar fi profesor de…

- Facultatea de Stiinte ale Educatiei din Universitatea „Stefan cel Mare" Suceava a participat la cursurile de formare organizate in perioada 28 ianuarie – 2 februarie 2018, in cadrul Proiectului Erasmus+ KA 2 - 2 IMINED, Grant Agreement Number 2016-1-LT01-KA204-023223. Cursul de ...

- Elena Damian are 20 de ani, nascuta in comuna Zambreni, raionul Ialoveni și de anul trecut se afla in Franța cu o bursa de studii Erasmus la "Ecole Sante Sociale Sud Est" din Valence. Tanara este studenta la Universitatea de Vest din Timisoara, la Facultatea de Sociologie si Psihologie, Specializarea…

- Un diagnostic cumplit i-a schimbat viața radical unei studente din Iași. Alexandra Ioana Conțu a aflat ca sufera de leucemie, dupa ce a mers la medic pentru ca se simțea tot mai slabita și acuza dureri in gat. Tanara din Falticeni se afla acum sub atenta supraveghere a medicilor de la Institutul Regional…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat luni ca are incredere in Valentin Popa, viitorul ministru al Educatiei, adaugand ca acesta a facut Facultatea de Electronica intr-o perioada in care nu oricine putea urma aceste cursuri, "care iti ajuta modul de gandire si rationamentul si te ajuta foarte mult…

- Ex-președintele Republicii Moldova, Petru Lucinschi, implineste astazi 78 de ani. S-a nascut la 27 ianuarie 1940 in satul Radulenii-Vechi, Floresti. Membru al PCUS din 1964. A absolvit Universitatea de Stat din Chisinau, Facultatea de Filologie și Istorie (1962). De la 1 decembrie 1996 pina la 4 aprilie 2001…

- Valentin Popa s-a nascut pe 12 iulie 1964 si este profesor universitar doctor inginer. A absolvit Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor in 1989. Din 2009 pana in prezent a fost conducator de doctorat pentru domeniul sau.Este profesor universitar din 2005 si preda Sisteme…

- DESTIN FRANT TRIST…Iuliana, studenta de la Agronomie, a vrut sa fie politista, dar nu a mai apucat, destinul i-a fost potrivnic. DRAMA… O familie din localitatea Gura Idrici, comuna Rosiesti, trece prin cea mai teribila drama posibila: fiica lor de 19 ani, studenta la Universitatea de Stiinte Agricole…

- Istoricul Neagu Djuvara s-a stins din viata joi la vârsta de 101 ani. Potrivit presei, acesta ar fi murit la spital. Istoric, diplomat, filozof, jurnalist si romancier, Neagu Djuvara a fost una dintre cele mai îndragite personalitati culturale ale României, apreciat…

- Cu ocazia Zilei Culturii Nationale si implinirea a 168 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu, luceafar al poeziei romanesti, Facultatea de Stiinte ale Educatiei,Drept si Administratie Publica din cadrul Universitatii ”Constantin Brancusi” din Targu Jiu, a organizat o serie de activitati…

- Documente atasate: CALENDAR ADMITERE STUDII DE LICENTA SESIUNEA IULIE 2018 Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) a fost si este un reper in peisajul academic romanesc, fiind una dintre universitatile cele mai cautate de absolventii de liceu sau de cei care doresc sa-si aprofundeze…

- In lunile noiembrie si decembrie, Facultatea de Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava a derulat un stagiu de formare pentru profesorii din invatamantul primar si prescolar, avand ca tema promovarea rezilientei in scoala.Stagiul face parte dintr-o ...

- Directorul care s-a sinucis la cateva ore dupa sotia sa ar fi plecat de acasa mult timp in noaptea tragediei. Cel putin asta sustine cel mai bun prieten al victimelor. Profesorul Cristian Ploscaru, un apropiat al lui Bogdan Petru Maleon, a rupt tacerea si a vorbit despre ajunsurile si neajunsurile…

- Profesorul Liviu Pilat, cel care i-a gasit pe soții Maleon morți in casa, a facut dezvaluiri despre sarcina pierduta de Anda Maleon. In stare de șoc, barbatul nu crede ca soția lui Bogdan Maleon, profesor la Facultatea de Istorie a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nu a recurs la gestul…

- O noua tragedie zguduie Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi • Cu doar cateva ore inainte de drama familiei profesorului Bogdan Petru Maleon (duminica, 24 decembrie 2017, in Ajunul Craciunului – n.r.), o alta veste groaznica a zguduit mediul academic • Lect. univ. dr. Puiu Ionita, de la Facultatea…

- Cu doar cateva ore inainte de drama familiei profesorului Bogdan Maleon, o alta veste groaznica a zguduit din temelii mediul academic. Lectorul universitar dr. Puiu Ionita, de la Facultatea de Litere, a murit. Acesta este unul dintre cei mai promitatori, activi, straluciti si respectati oameni ai universitatii…

- Conf.dr. Liviu Pilat, profesor al Facultatii de Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, coleg si prieten apropiat al sotilor Maleon, care au fost gasiti morti in locuinta lor in ziua Craciunului, este cel care a descoperit trupul neinsufletit al prof.dr. Bogdan-Petru Maleon, si povesteste…

- Soții Maleon s-au sinucis in ziua de Craciun, iar cel care i-a gasit pe cei doi fara viața, in casa lor, a fost un prieten al soților, care ii aștepta pe cei doi la masa. Acesta a facut marturii cutremuratoare pentru Ziarul de Iași. Conf.dr. Liviu Pilat, profesor al Facultatii de Istorie de la Universitatea…

- „Ziarul de Iasi" a discutat ieri cu conf.dr. Liviu Pilat, profesor al Facultatii de Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", coleg si prieten apropiat al sotilor Maleon, care au fost gasiti morti in locuinta lor in ziua Craciunului. Acesta este cel care a descoperit trupul neinsufletit al…

- Aceștia spun ca barbatul și-a iubit enorm soția, pe Anda. "Cred, Doamne! Ajuta necredintei mele!" Facultatea de Istorie privește inmarmurita la tragedia intamplata in aceste zile cu familia Bogdan-Petru și Anda-Elena Maleon! Nici un cuvant nu poate zugravi tristețea care ne-a cernit…

- Profesorul Bogdan Maleon, barbatul de 42 de ani gasit mort alaturi de soția sa, a acordat un ultim interviu inainte de Craciun. Directorul Bibliotecii Centrale Universitare Iasi, Bogdan Maleon si sotia sa, in varsta de 38 de ani, au fost gasiti morti, in casa , luni seara. Din primele cercetari efectuate, cei…

- UPDATE – Inmormantarea sotilor Anda Elena si Bogdan Petru Maleon va avea loc joi, 28 decembrie, ora 12:00, la Cimitirul „Petru si Pavel” din Iasi. Moartea directorului Bibliotecii Central Universitare ‘Mihai Eminescu’ din Iasi, Bogdan Petru Maleon, a socat intreaga comunitate academica, Universitatea…

- Moartea directorului Bibliotecii Central Universitare "Mihai Eminescu" din Iasi, Bogdan Petru Maleon, a socat intreaga comunitate academica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", unde acesta era profesor, fiind imbracata in doliu, conform Agerpres."In aceasta perioada de sarbatoare, Universitatea…

- Amanunte incredibile ies la iveala despre medicul gasit mort alaturi de sotie in prima zi de Craciun. Prof. univ. dr. Bogdan Maleon era un om apreciat, cu o activitate academica importanta. Acesta are un CV impresionant, care se intinde pe nu mai putin de 25 de pagini, conform adevarul.ro.Citește…

- Moartea directorului Bibliotecii Central Universitare "Mihai Eminescu" din Iasi, Bogdan Petru Maleon, a socat intreaga comunitate academica, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", unde acesta era profesor, fiind imbracata in doliu. "In aceasta perioada de sarbatoare, Universitatea 'Alexandru…

- "Dragii mei copii, Bogdan și Maleon Anda Elena, au plecat spre Dumnezeu mult prea devreme. O rugaciune pentru ei. Dumnezeu sa-i ierte!", a fost mesajul Elenei Mandru. Bogdan Maleon era profesor universitar doctor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, iar din 2015 a fost numit director…

- Prof. univ. dr. Bogdan-Petru Maleon are un CV impresionant, care se intinde pe nu mai putin de 25 de pagini, scrie Adevarul. Potrivit documentului, din 2015, Maleon era prof. univ. dr. la Facultatea de Istorie din cadrul Universitatii „Al. I. Cuza“, iar in acelasi an a fost numit director…

- Fiul ministrului Justiției ar fi reclamat la Facebook protestul studenților la Drept din Iași, conform unei postari pe rețeaua de socializare a jurnalistului Pavel Lucescu. Alexandru Toader, fiul ministrului Justiției, Tudorel Toader, ar fi reclamat la Facebook o postare de pe rețeaua de socializare…

- Aseara, Cerasela Tatarciuc, studenta la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) “Gr.T. Popa” din Iasi, a decedat. Medicii de la Spitalul “Sf. Spiridon” din Iasi au facut absolut tot ce se putea pentru a o salva, dar eforturile au fost zadarnice. Aseara, tanara a facut o complicatie si la scurt timp…

- Tanara de 22 de ani accidentata la inceputul saptamanii pe bulevardul Independetei, langa Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi a decedat vineri. Fata era internata in stare grava la sectia de terapie intensiva a spitalului Spitalul „Sfantul Spiridon”. Ea a necesitat transfuzii semnificative…

- Studenta de 22 de ani care a fost accidentata de o mașina chiar in fața facultații a incetat din viața. Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a facut public astazi ca tanara Cerasela Tatarciuc a pierdut lupta pentrru viața.

- Cerasela Tatarciuc, studenta a Facultatii de Farmacie de la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, a fost implicata luni dupa-amiaza intr-un accident teribil petrecut pe bulevardul Independetei, la intersectia cu strada Universitatii. Tanara a fost acrosata de un autoturism…

- Situatie dramatica la Iasi, unde medicii de la Spitalul „Sfantul Spiridon” au neaparata nevoie de sange pentru a salva viata unei tinere de 22 de ani. Cerasela Tatarciuc, o studenta de 22 de ani de la Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi se zbate intre viata si moarte in urma unui accident…

- O studenta de la Facultatea de Farmacie a Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi (UMF) are nevoie de ajutor. Tanara a fost accidentata grav in apropierea universitatii.

- O fata de 21 de ani, studenta la Facultatea de Psihologie din Iasi, a murit zilele trecute in urma unui accident in zona Carlig. Tanara Catalina Gabriela Bonta era pasagera pe scaunul din dreapta intr-o masina condusa de o prietena. Autoturismul lor a intrat pe contrasens si a fost lovit in lateral…

- Accident dramatic petrecut in judetul Iasi. O tanara studenta de la Facultatea de Psihologie a murit dupa ce masina in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier. Catalina Bonta avea doar 21 de ani si era una dintre cele mai apreciate tinere din satul sau. Catalina a murit, marti, dupa ce…

- Catalina Bonta (21 de ani) a murit marti, 5 decembrie, in urma unui accident rutier ce a avut loc in apropiere de municipiul Iasi. Tanara era studenta la Facultatea de Psihologie a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi.

- Accident dramatic petrecut in judetul Iasi. O tanara studenta de la Facultatea de Psihologie a murit dupa ce masina in care se afla a fost implicata intr-un accident rutier. Catalina Bonta avea doar 21 de ani si era una dintre cele mai apreciate tinere din satul sau. (VEZI SI: Mesajul tulburator al…

- Luni, 4 decembrie, incepand cu ora 10.00, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va gazdui conferința cu tema „Concepte fundamentale in pedagogie”, susținuta de profesorul emerit Sorin Cristea, de la Universitatea București. Evenimentul este organizat de Facultatea de Științe ale Educației. In…

- Facultatea de Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava organizeaza luni, 4 decembrie, de ora 10.00, in Aula Corpului E, conferinta cu tema „Concepte fundamentale in pedagogie", sustinuta de prof. univ. dr. Sorin Cristea, de la ...

- Este vorba de un proiect adresat tinerilor și copiilor cu CES (cerințe educative speciale), intitulat „Copil ca tine sunt și eu-participare prin educația non formala”. Mai exact, este vorba de un mesaj despre incluziune sociala si conditia acestor tineri in societate care a fost „pus in scena” de catre…

- O carte de viitor, prezentata la Gaudeamus de Cristina Preutu ar putea fi „Propaganda politica in Romania socialista”. O confirma prezența la evenimentul de lansare a volumului a reputatului istoric și jurnalist Florian Buchir și a prof.univ.dr. Valentin Ciorbea, cei care care au ținut sa o incurajeze…

- Centrul de Relatii Internationale al Universitatii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, alaturi de Facultatea de Istorie și Filologie, Facultatea de Teologie Ortodoxa, Facultatea de Științe Exacte și Inginerești, Facultatea de Științe Economice și Facultatea de Drept și Științe Sociale, in acord cu strategia…

- Tema aleasa pentru editia de anul acesta este „Tehnologiile moderne de colectare si prelucrare a datelor spatiale" (Geomatics and the new technologies of geospatial science), partenerii FHGIM fiind Uniunea Geodezilor din Romania, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Facultatea de…