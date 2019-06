Problemele cauzate de urşi în judeţul Mureş Problemele cauzate de ursi in judetul Mures Foto: arhiva. La Agentia de Protectia Mediului vin zilnic sesizari privind pagube produse de ursi. Dr. Ábrán Péter, responsabil biodiversitate: "Noi cerem ca ministerul sa reintroduca cotele, reducerea la nivelul spre optim a numarului de ursi. Anul trecut, am avut peste 200 de pagube, cu 1000 -2000 de lei paguba, numai în judetul Mures". Prefectul judetului, Mircea Dusa, spune ca pentru ursii periculosi s-a cerut derogare. Mircea Dusa: "În cursul acestui… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

