Stiri pe aceeasi tema

- Probleme de sanatate pentru o indragita actrita de telenovele. A ajuns de urgenta la spital. Frumoasa Elizabeth Alvarez a ajuns pe mana medicilor din cauza unor probleme cu care s-a confruntat.

- Partenera de scena a lui Vasile Muraru, Valentina Fat, a ajuns pe mana medicilor. Actrita a avut nevoie de perfuzii si a fost nevoita sa renunte la spectacolul la care era trecuta pe afis, din cauza starii de sanatate.

- Maria Ciobanu are grave probleme de sanatate, de aceea membrii familiei au decis sa o trateze in Statele Unite, in Los Angeles ... The post Maria Ciobanu, internata in spital, in SUA, cu probleme de sanatate appeared first on Renasterea banateana .

- In timp ce Ionuț Dolanescu ținea un spectacol de zile mari, Maria Ciobanu trecea prin clipe cumplite, scrie spynews.ro. Artista, supranumita „ciocarlia muzicii populare romanești", a fost dusa de urgența la un spital din America. Citeste si Maria Ciobanu trece prin momente dificile. Si-a anulat…

- 17 participanti la parada de 1 Decembrie din Capitala au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar dintre acestia, trei au fost transportati la spital, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov, care precizeaza ca simptomele acestora au fost hipotermie si lipotimie.

- ”(…) La deschiderea cortinei, intr-o seara de inceput de noiembrie, in sala arhiplina a Beit Zionei America din Tel Aviv, prologul, inconjurat de paiete, dansatoare și dansatori, dar și de muzica buna, ma rog - CA LA TANASE, a umplut scena prin emoționanta recitare a frumoasei actrițe Ana Maria Donosa.…

- Caroline Wozniacki a dezvaluit ca se confrunta in ultimul timp cu serioase probleme de sanatate. Dupa ce a fost eliminata de la Turneul Campioanelor inca din faza grupelor, tenismena daneza, numarul trei mondial, a declarat ca a fost diagnosticata cu artrita reumatoida.

- Craiova Maxima parca e blestemata. Unul dintre cele mai importante repere de valoare din fotbalul romanesc, o echipa care incanta Romania la inceputul anilor '80 si disputa o semifinala de cupa europeana, si-a pierdut in ultimii ani 4 dintre componenti. Ultimul pe aceasta lista neagra e Ilie Balaci,…