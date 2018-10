Stiri pe aceeasi tema

- Principalul suspect in cazul atacului asupra celor doi baschetbalisti americani de la ACS Cuza Sport, injunghiati in noaptea de 15 spre 16 septembrie la o terasa din centrul municipiului Braila, Daniel Gabriel Husein, cunoscut sub porecla de Dasaev, ramane in arest preventiv pentru 29 de zile, au…

