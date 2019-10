Primul vehicul hibrid fabricat in Romania a intrat in producție. Mașina pe care o construiesc americanii la Craiova, la care lucreaza 1.700 de angajați Constructorul auto american Ford a lansat, marti, la Craiova, productia noului Puma, primul vehicul hibrid construit in Romania, o investitie de 200 de milioane de euro, informeaza compania printr-un comunicat. "Ford marchează astăzi începutul producţiei de serie a noului Ford Puma la uzina de ultimă generaţie din Craiova, pentru a răspunde cererii clienţilor din segmentul cu cea mai rapidă creştere…