Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 71-a editie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, supranumite "Oscarurile televiziunii americane", a fost dominata de productiile "Game of Thrones" si "Fleabag". Prezentam mai jos lista celor mai importante trofee atribuite duminica seara la Los Angeles. Cel mai bun serial dramatic…

- "Game of Thrones" a fost desemnat cel mai bun serial dramatic la cea de-a 71-a editie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, ce a avut loc in noaptea de duminica spre luni la Los Angeles, informeaza AFP si Reuters. La aceasta categorie au fost nominalizate serialele "Better Call…

- Jodie Comer a fost desemnata cea mai buna actrita in rol principal intr-un serial dramatic, gratie interpretarii sale din productia TV "Killing Eve", la cea de-a 71-a editie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, organizata duminica seara la Los Angeles, relateaza AFP. La aceasta categorie…

- Nominalizarile la Premiile Emmy 2019 au fost anunțate in luna iulie, pentru cea de-a 71-a ediție a galei de premiere a celor mai bune producții de televiziune. Astfel ca, Serialele "Game of Thrones" si "Veep" au anul acesta ultima sansa de a mai castiga un premiu, la gala care va avea loc duminica…

- Premiile Emmy, echivalentul Oscarurilor pentru televiziunea americana, vor fi decernate duminica seara la Teatrul Microsoft din Los Angeles. Ca si la editia precedenta, duelul principal se va da intre lantul HBO, purtat de aripile dragonilor din ‘Game of Thrones’, si platforma de internet Netflix. Agentia…

- Actorul britanic Kit Harington, star al serialului de succes "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones", va juca in "Eternals", un lungmetraj cu supereroi din franciza Marvel, alaturi de Angelina Jolie și Salma Hayek, relateaza The Guardian preluat de mediafax.Kit Harington se alatura astfel colegului…

- Nominalizarile la Premiile Emmy 2019 au fost anunțate marți, pentru cea de-a 71-a ediție a galei de premiere a celor mai bune producții de televiziune. Favorit la Premiile Emmy 2019 este postul HBO, care are 32 de nominalizari pentru serialul care a doborat recordurile la audiența, "Game of Thrones",…