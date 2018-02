Prim-vicepresedintele CE Timmermans, care se ocupa de statul de drept si justitie, vine urgent in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va face, saptamana viitoare, o vizita oficiala de doua zile la Bucuresti.”Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor…

- "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, se va afla intr-o vizita oficiala, in Romania, in perioada 28 februarie - 1 martie 2018", se arata pe site-ul Comisiei…

- Premierul Viorica Dancila il va primi, joi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, continuand astfel maratonul diplomatic din ultimele zile, in care s-a intalnit cu reprezentanti occidentali ingrijorati de situatia justitiei si a statului de drept din Romania.…

- Premierul Viorica Dancila a fost intrebata la Bruxelles, unde s-a intalnit cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de ce il are consilier pe Darius Valcov, care a fost condamnat la 8 ani de inchisoare cu executare. "Este consilier al primului ministru, este adevarat. Dupa cate…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre Justitie si statul de drept in Romania, liderul european exprimandu-si speranta ca sistemul judiciar "nu va fi supus la incercari". "Cateodata putem avea impresia ca…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a primit-o la Bruxelles pe Viorica Dancila, miercuri, iar la finalul discutiilor a participat la o conferinta de presa comuna. "Doamna prim-ministru a fost noua ani membru al PE, e al cincilea prim-ministru roman pe care il intampin aici…

- Amabsadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, s-a dus marti la Parlament, unde a avut o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Intalnirea a inceput in jurul orei 11:00 si a durat aproximativ o ora, avand loc in biroul lui Liviu Dragnea din Camera Deputatilor, conform…

- De la 1 ianurie 2019, Romania va interzice comercializarea pungilor din plastic subtire si foarte subtire, cu maner. Proiectul initiat de Guvern, care transpune o directiva europeana, a fost votat in unanimitate de senatori. "Proiectul interzice, incepand cu data de 1 iulie 2018, introducerea…

- Incepand cu 16 iunie, Blue Air va lansa un nou zbor de la Bucuresti spre una dintre cele mai dorite destinatii de vara, Palma de Mallorca. "Credem foarte mult in aceasta noua ruta si ne bucuram ca putem oferi romanilor optiunea de a zbura cu Blue Air de la Bucuresti in Palma de Mallorca. Aici,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, recent, o intalnire cu Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, la sediul Parlamentului European, printre temele discutate fiind legile justitiei, modificarea codurilor penale si decizia CCR privind legea ANI. „Privitor la legile justitiei,…

- Nu mai putin de 600 de persoane din nord-vestul tarii vor invata sa deschida si sa managerieze o afacere in cadrul proiectului Creative START implementat cu bani europeni de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) in parteneriat cu Blocul National Sindical.…

- Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari la nivel european legate de situatia din Romania, Tudorel Toader s-a declarat 'convins' ca exista astfel de dezinformari. "N-am senzatia, am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat 'convins' marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european in legatura cu situatia din Romania, spunand ca nu stie de unde provin.Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit, astazi, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, printre temele discutate fiind parcursul si stadiul actual al legilor justitiei, precum si modificarea Codului penal si a Codului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, printre temele discutate fiind parcursul si stadiul actual al legilor justitiei, precum si modificarea Codului penal si a Codului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, printre temele discutate fiind parcursul si stadiul actual al legilor justitiei, precum si modificarea Codului penal si a Codului…

- Fostul guvern condus de Mihai Tudose voia sa reglementeze Uber. Unul dintre motive era volumul de taxe platite. Daca vei compara Uber cu firme de taxi, vei vedea si diferentele. Una dintre criticile aduse Uber a fost, la debutul in Romania, ca nu plateste taxe. Exista insa o firma inregistrata…

- Comisia Europeana ar putea anunta ca Serbia si Muntenegru au sanse mari sa adere la Uniunea Europeana pana in 2025, sustin mai multi oficiali europeni sub protectia anonimatului. "Calitatea de membru a statelor din Balcanii de Vest corespunde cu interesele politice si economice ale Uniunii…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- O expozitie cu imagini de la protestele care au avut loc in ultimul an in Romania a fost deschisa marti la Parlamentul European, printre invitati fiind si cativa dintre cei care de aproape doua luni participa la protestul mut "Va vedem din Sibiu!". Unul dintre organizatorii evenimentului cu…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire in data de 31 ianuarie cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, unul dintre subiecte fiind modificarile aduse Legilor Justitiei, anunta Administratia Prezidentiala. "Vizita presedintelui…

- Cateva sute de persoane s-au adunat miercuri, in Piata Victoriei din Capitala, urmand sa faca o hora intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti".…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. In discursul sau, seful statului a spus ca Romania va respecta principiile statului de drept: "In 2018 Romania trebuie sa fie o tara puternica si rezilienta,…

- Romanii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a merge in Japonia, a anuntat marti premierul nipon Shinzo Abe, dupa discutiile pe care le-a avut cu presedintele Klaus Iohannis la Cotroceni. Abe a ajuns, marti, la Bucuresti, in cadrul turneul european pe care il intreprinde. Este prima viziata…

- Cel de-al 18 flashmob din fata sediului PSD Sibiu s-a desfasurat sub titlul "Va vedem din Clubul de Lectura". Aproximativ o suta de persoane s-au strans in ceea ce au numit "zona libera de coruptie" din zona centrala a municipiului Sibiu si, timp de 15 minute, au citit. "De la clasic la contemporan,…

- Numarul de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana vineri este de 10.307, fiind inregistrate 37 de decese. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de investigare…

- Comisia Europeana a rambursat, joi, catre Romania peste 454 de milioane de euro. Suma reprezinta fondurile solicitate de tara noastra prin cererile de plata transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.…

- Uniunea Europeana a inceput din iunie 2017 reducerea tarifelor pentru roaming. De la 1 ianuarie 2018 urmeaza alte scaderi, ba chiar si o crestere a volumului de date. Din 15 iunie 2017, datele mobile consumate in roaming in UE si SEE se tarifeaza, in principiu, la fel ca in Romania. Totusi,…

- In urma cu aproape 10 ani, Romania era un tinut caldut pentru escroci online. Acum s-au specializat pe virusi noi, dar, din fericire, cativa dintre acesti hackeri au fost arestati. Operatiunea "Bakovia", coordonata de Europol, a dus la arestarea a cinci indivizi suspectati ca au comis o serie…

- Institutul National de Statistica (INS) informeaza ca in cursul anului trecut tara noastra a inregistrat o crestere economica de 4,8%, cu 0,1% peste varianta provizorie. Contributii mai importante decat se raportase initial la majorarea PIB au avut industria, constructiile si cheltuielile populatiei.…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Dupa ce sambata regele Mihai I a fost inmormantat la Curtea de Arges, mama sa a ramas singura suverana a Romaniei care nu este inhumata pe teritoriul tarii. Acum, potrivit Digi24, Casa Regala are in plan aducerea osemintelor in tara si reinhumarea ei in necropola regala de la Curtea de Arges…

- Senatorul social-democrat Serban Nicolae a depus 30 de amendamente la Legea privind Statutul magistratilor. Unul dintre acestea abroga prevederea actuala care permite presedintelui sa respinga o singura data numirile procurorilor sefi. In legea actuala la art. 54 (3) se spune ca "Presedintele…

- Intrarom, filiala romaneasca a Intracom Telecom, a primit premiul "Best Industry Manufacturing" in cadrul Galei Comunicatii Mobile organizate saptamana trecuta de catre publicatia "Comunicatii Mobile" in Bucuresti. Intrarom a fost premiata pentru investitia sa durabila si sustinuta in productia…

- Romania a intreprins in perioada 2006 - 2016 cea mai bizara politica a fondurilor publice dintre toate statele europene, potrivit unei analize date publicitatii de Eurostat. Pornita de pe ultimul loc in ceea ce priveste ponderea veniturilor bugetare in PIB, tara noastra a luptat din greu pentru a le…

- Prima faza a negocierilor privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana s-a incheiat. Potrivit unor surse de la Bruxelles, Consiliul European saluta progresul obtinut in prima faza a negocierilor, care este suficient pentru avansarea la a doua faza, care vizeaza perioada de tranzitie…

- Sindicalistii Blocului National Sindical (BNS) vor protesta azi in Piata Victoriei, dar au anuntat ca isi limiteaza actiunile din respect pentru Familia Regala si actiunile pe care aceasta le va organiza, in vederea comemorarii regelui Mihai I. Potrivit unui comunicat remis Ziare.com, marsul-manifestatie…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este prezent sambata la sesiunea de lucru a Comisiei de la Venetia, pentru a prezenta evolutiile legislative din Romania referitoare la legile Justitiei. "Comisia de la Venetia - sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs invitatiei…

- Cei care vor sa ii aduca un ultim omagiu regelui Mihai trebuie sa respecte niste reguli de eticheta cand merg la Palatul Regal din Bucuresti, unde va fi depus sicriul saptamana viitoare. Astfel, toti cei care vor sa ii spuna ramas bun regelui trebuie sa fie imbracati in tinuta corespunzatoare,…

- Consiliul European a adoptat marti decizia care sanctioneaza faptul ca "Romania nu a actionat in fapt pentru a corecta abaterea semnificativa" de la deficitul bugetar structural, potrivit unui comunicat emis de Consiliu. De asemenea, forul european a emis o noua recomandare, la cererea Comisiei…

- Autovehiculele circula duminica bara la bara intre Predeal si Comarnic, iar intre Rucar si Bran coloana de masini este de aproximativ 20 de km, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. "Din cauza numarului foarte mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre statiunile montane catre…

- Daca ai vazut deja ce inventatori a dat Romania lumii, e timpul sa traiesti putin si in prezent. Sunt companii, afaceri, antreprenori care au reusit sa creeze un produs si sa iasa cu el pe piata internationala sau sa dezvolte un domeniu la care altii nu s-au gandit. Oamenilor din Romania le…

- Un protest este anuntat chiar pe 1 Decembrie in timpul paradei organizate cu ocazia Zilei Nationale. Sub sloganul "Fara politicieni penali la Parada Militara", organizatorii transmit ca nu vor sa vada la eveniment niciun parlamentar cu probleme penale. In sens contrar, acestia promit…

- Oficiile postale si unitatile bancare sunt inchise joi si vineri, iar bancile din centrele comerciale raman deschise in minivacanta cu ocazia Zilei Nationale de 1 Decembrie. Compania Nationala Posta Romana (CNPR) a anuntat ca in zilele de joi, 30 Noiembrie, si vineri, 1 Decembrie, toate oficiile…

- Dupa ce zeci de romani s-au plans ca Facebook le-a blocat conturile, duminica, dupa ce au distribuit sau publicat materiale legate de proteste, a venit in sfarsit si reactia companiei. Potrivit unui purtator de cuvant al Facebook, "mai multe pagini au fost temporar blocate din cauza unei erori…

- Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, pregatesc un text comun, ca reactie la comunicatul Departamentului de Stat al SUA, au precizat, marti, surse politice. Potrivit surselor citate, Dragnea si Tariceanu lucreaza la un text pe care sa-l semneze…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat luni, la Resita, ca Romania este al patrulea contributor al misiunii NATO Resolute Support in Afganistan. Potrivit oficialului, contributia Romaniei la aceasta misiune este mai mare decat cea a Angliei. Hans Klemm a avut, la Resita,…

- Amazon a semnat un contract cu dezvoltatorul imobiliar Globalworth pentru a inchiria o cladire din zona de nord a Capitalei, unde va fi infiintat un nou sediu al retailer-ului american. Cel putin 1.000 de angajati ai companiei americane ar putea lucra la noile birouri din Romania.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat sambata legea care permite desemnarea unor entitati media drept "agenti straini", ca reactie la constrangerea canalului de televiziune rusesc RT de a se inregistra ca "agent strain" in Statele Unite, relateaza AFP si RIA Novosti. Aprobata in unanimitate…