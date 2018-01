Stiri pe aceeasi tema

- 'Referitor la ceea ce s-a intamplat astazi, la sedinta de guvern, respectiv la reactia premierului Mihai Tudose, perceptia mea este aceea ca domnul prim ministru are un comportament neadecvat in ceea ce priveste femeile - am vazut pana acum ca, din opt femei care au fost ministru, doua dintre ele…

- Fostul premier, Victor Ponta, i-a dat lecții in direct la Romania TV actualului șef de la Palatul Victoria, Mihai Tudose. Ponta i-a transmis lui Tudose sa devina premier in adevaratul sens al cuvantului și sa o dea afara pe Carmen Dan de la ministerul de Interne. Mai mult, Ponta ii transmite lui…

- Relația dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan este una de tensiune maxima sau cel puțin asta arata ultimele ieșiri publice ale celor doi. In timp ce Carmen Dan a ieșit cu un mesaj foarte dur la adresa polițiștilor și a cerut demisii pe banda rulanta, Mihai Tudose i-a laudat…

- Fostul premier Victor Ponta are un mesaj pentru Mihai Tudose. Acesta spune intr-o postare pe Facebook ca premierul trebuie sa inceapa anul cu motoarele turate la maxim și sa abordeze cel puțin cinci „bombe cu ceas”: finanțe, energie, poliție, educație și salarizarea bugetarilor. Ponta avertizeaza…

- Azi a avut loc la Guvern ceremonia de semnare a contractelor pentru achiziția a 14 echipamente Computer Tomograf (CT), 24 aparate de Rezonanța Magnetica (RMN) și 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica utilizata pentru stocarea, recuperarea, prezentarea și partajarea imaginilor…

- Doina Pana a demisionat miercuri din functia de ministru al Apelor si Padurilor, invocand motive de sanatate, se arata intr-un comunicat oficial al ministerului. "Prin prezenta va aduc la cunostinta ca starea mea de sanatate nu-mi mai permite continuarea activitatii in calitatea de ministru. Prin urmare,…

- Liberalii sustin revendicarile medicilor de familie, iar premierul Mihai Tudose trebuie sa-l demita de urgenta pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. "Partidul National Liberal sustine revendicarile medicilor de familie si acuza…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) abia in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Prim-ministrul a mai spus ca s-a saturat ca "niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, luni, la Parlament, ca vrea ca premierul Mihai Tudose si ministrul de Interne, Carmen Dan, sa ii dea macar un exemplu de tara in care cineva ocupa o piata luni de zile, in caz contrar insemnand ca ei nu si-au facut datoria. El a mai spus ca va cere demisia…

- Parada de Ziua Nationala a Romaniei s-a incheiat in Piata Arcului de Triumf unde s-au aflat printre altii si presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose si ministrul Apararii Mihai Fifor. Sute de oameni au sosit cu autocarele in Capitala, vineri dimineata, adusi de mai multe organizatii PSD…

- ”Iei un om de la o scoala din Videle si il pui ministru... Ministrul de Interne in orice tara din Europa are o locuinta pazita chiar de politistii care ii sunt subordonati. Povestea ca te duci in oras, ca ti-a spus Dragnea sa nu iei politisti cu tine ca te spioneaza e... eu in ultimii sapte ani nu…

- Sportul preferat în PSD a devenit vânarea cârtițelor. Dupa ce în presa au aparut informații ca din ce în ce mai mulți baroni locali ar complota sa-l înlature pe Dragnea de la șefia partidului, s-au înmulțit și atacurile pe de o parte și de alta. Adrian…

- O declaratie in Parlament a deputatului de Alba Florin Roman a intrat la sufletul romanilor și a devenit virala pe Internet. Acum are peste 1.200.000 de vizualizari. Este vorba despre o interventie in contextul in care premierul a dat explicatii in plenul Camerei Deputatilor despre starea economiei.…

- Exista o vorba in lumea monarhica, la dispariția unui rege: ”Regele a murit, traiasca Regele!”. Ea face referire la continuitatea unei monarhii dincolo de un nume care efemer a purtat coroana și sceptrul. Daca ar fi sa privim in politica dambovițeana din aceste zile, doua personaje se potrivesc perfect…

- Proiectul de buget pe anul 2018 nu a fost discutat în guvern si nu a fost înaintat în Parlament, a atras atentia deputatul Victor Ponta, copresedinte al Pro Romania. "Exista dezbateri politice, dosare, scandaluri, normale într-o tara democratica, dar,…

- Avocatul Gheorghe Piperea, consilier onorific pe probleme de fiscalitate și banking al premierului PSD Mihai Tudose, se intreaba „cat timp o sa mai polueze agenda publica problemele personale ale unui singur om” și „de ce nu demisioneaza domnul Dragnea”?

- Este evident ca multinaționalele nu au jucat corect in relația cu statul roman și au profitat de orice chichița legislativa pentru a externaliza profitul, dar asta fac in toate țarile in care statul lasa garda jos. Statul este vinovat ca multinaționalele au profitat. Stigmatizarea corporaților este…

- Sedinta de Guvern de astazi nu a fost lipsita de tensiuni! La debutul sedintei, premierul Mihai Tudose l-a bagat in corzi pe ministrul delegat al Fondurilor europene, Marius Nica si l-a tras la raspundere pentru situatia dezastruoasa din cadrul ministerului. La randul sau, ministrul Nica a contracarat,…

- Fostul premier Victor Ponta a spus, marți, despre Codul fiscal aflat în vigoare din 2015 ca a fost laudat de toata lumea, iar acum, prin propunerile guvernului Tudose, acesta ar urma sa fie masacrat. ”În 2015, aveam Cod fiscal, toata lumea a zis ca e bun. De ce sa-l distrugi,…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni, ca este bine ca s-a amanat sedinta de Guvern in care urmau sa se discute masurile fiscale, mentionand ca spera ca prim-ministrul Mihai Tudose 'sa castige batalia cu Liviu Dragnea' si sa nu mai adopte trecerea contributiilor de la angajator la angajat. 'Astazi,…

- Victor Ponta sustine ca nu mai intelege ce se intampla cu schimbarile dese din proiectul de modificare a legilor justitiei. Fostul premier sustine ca nu este vorba de o reforma a justitiei, ci de a mutare influentei asupra procurorilor.Vezi si: Povestea porcului continua! Victor Ponta, un…

- "Prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul Finantelor Publice trebuie sa plece imediat din functii pentru ca au mintit ca au avizul partenerilor sociali pentru schimbarile fiscale anuntate. Romanii cinstiti si oamenii de afaceri onesti din aceasta tara nu mai pot suporta aberatiile fiscale care sunt…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul Finantelor Publice trebuie sa plece imediat din functii pentru ca au mintit ca au avizul partenerilor sociali pentru schimbarile fiscale anuntate. ”Prim-ministrul Mihai Tudose si ministrul Finantelor Publice trebuie…

- Presedintele Kurdistanului irakian, Massoud Barzani, a anuntat, duminica, intr-o scrisoare adresata Parlamentului regiunii autonome, ca nu va mai ocupa actuala functie dupa data de 1 noiembrie, pe fondul crizei fara precedent intre Erbil si Bagdad, relateaza AFP, potrivit news.ro.Vezi și: Victor…

- Dupa ce Victor Ponta a afirmat ca Dragnea, Coldea si Kovesi se intalneau in contexte informale si chiar au negociat situatia juridica a presedintelui PSD, sefa DNA s-a hotarat sa-si incalce promisiunea ca nu va mai raspunde la asemenea acuzatii si sa dea o replica. Kovesi sustine ca nimeni nu a fost…

- Fostul premier Victor Ponta si-a exprimat miercuri speranta ca prim-ministrul Mihai Tudose va renunta la ideea trecerii contributiilor sociale in sarcina angajatilor, masura pe care a catalogat-o ca pe "o aberatie"."A oprit aberatia cu TVA split, a oprit aberatia cu impozitul pe gospodarie,…

- Deficit sub 3 la suta și o lege a salarizarii care va intra in vigoare de la 1 ianuarie. Sunt promisiuni facute, miercuri, de premierul Mihai Tudose, ca raspuns la intrebarile jurnaliștilor prezenți la ceremoniile de la Carei.

- Victor Ponta il ataca dur pe Ionut Misa. Fostul premier susține ca ministrul Finanțelor face „jocul” lui Liviu Dragnea pentru a-l sabota pe Mihai Tudose. Intrebat daca ar ministrul de Finanțe ar trebui sa plece, Ponta a spus ca nu ințelege toate aceste declarații prin care doar il face de ras pe…

- Fostul premier Victor Ponta considera ca legea recursului compensatoriu care a intrat in vigoare joi si care prevede ca pentru fiecare 30 de zile executate in conditii necorespunzatoare fiecare detinut va beneficia de sase zile considerate efectuate, este o decizie „absolut aberanta”, care are efecte…

- Victor Ponta a salutat decizia Guvernului de a bloca „TVA split”. Fostul premier îl acuza pe șeful PSD Liviu Dragnea de aceasta „aberație economica” venita „din puțul gândirii” liderului PSD. „In toata nebunia din aceste zile s-a…

- ”Sunt institutii, poate si persoane, care vor sa confiste acest Guvern. Au reusit cat de cat cu Sorin (Grindeanu - n. red.) si poate am gresit si eu, ca poate si eu m-am lasat manipulat. Nu am vrut sa mai gresesc si cu Mihai (Tudose - n. red.). E Guvernul nostru. Niste alegeri trebuie respectate,…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a emis un comentariu suburban la adresa lui Victor Ponta, intr-o interventie telefonica la Antena 3. Ponta scrisese pe Facebook ca „Daddy“ Dragnea se salveaza intotdeauna doar pe el, cu trimitere la faptul ca liderul PSD a acceptat remanierea lui…

- Liderii PSD și ALDE se pregatesc pentru o noua ședința a coaliției, care va avea loc luni, la care trebuie sa decida soarta mai multor proiecte importante, printre care și Legile Justiției.Citește și: BOMBA in Guvern: Mihai Tudose risca sa fie DEMIS! Un ministru greu e in CONFLICT cu premierul…

- Metrorex introduce incepand de duninica noi titluri de calatorie, respectiv cartela cu o calatorie, abonamentul anual si cartelele de grup.Citește și: BOMBA in Guvern: Mihai Tudose risca sa fie DEMIS! Un ministru greu e in CONFLICT cu premierul Citește și: Mihai Tudose demareaza Operațiunea…

- Jurnalistul Victor Ciutacu considera ca liderii PSD s-au predat in lupta cu Sistemul și, mai mult decat atat, colaboreaza cu aceștia, in așteptarea mascaților care vor veni la sediul PSD sa ii ridice. Citește și: Rovana Plumb il acuza de MINCIUNA pe Mihai Tudose. Marturii din sedinta PSD in…

- Dupa ce doi miniștri au fost nevoiți sa plece din Guvern pe motiv de probleme cu DNA, acum este pe punctul de a incepe un nou episod. Ministrul desemnat al Dezvoltarii, Paul Stanescu, are un dosar la DNA din 2015, dosar in care este anchetat alaturi de Darius Valcov, eminența cenușie a PSD. Citește…

- "Nu pot sa neg ca sunt prieten cu presedintele Dragnea. Ne cunoastem de foarte multi ani de zile. Cu cine sunt prieten, spun lucrul asta, deci, daca vreti, chiar sunt mandru de prietenia cu Liviu Dragnea", a precizat Stanescu. El a spus ca este in relatii "foarte bune" cu premierul Mihai…

- PNL ii solicita premierului Mihai Tudose sa-l remanieze pe ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie. ”Cred ca este clar pentru toti romanii ca ce s-a intamplat in ultimele zile arata ca PSD nu are nicio legatura cu moralitatea si aici ma refer in primul rand la premierul Tudose,…

- Fostul premier Victor Ponta susține ca Mihai Tudose a reușit sa dezbmembreze parțial ”Cartelul de la Teldrum”, sugerand ca din acest grup a mai ramas in Guvern doar ministrul de Interne, Carmen Dan. ”Tudose a reusit sa scape din Guvern de cei mai importanti soldati ai “Cartelului de la Teldrum” – Mihai…

- Fostul lider PSD Victor Ponta afirma, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD in care Sevil Shhiadeh, Rovana Plumb si Razvan Cuc au demisionat, ca premierul Mihai Tudose a reusit sa scape de cei mai importanti soldati ai „Cartelului de la Teldrum“, ramanand totusi „ultima reduta“, Carmen Dan si ca…

- Mihai Tudose a jucat cu demisia pe masa in ședința PSD de asta seara, dar degeaba. Dragnea joaca ultima carte! Un val de demisii din Guvern s-a produs in Comitetul Executiv al PSD. La solicitarea lui Mihai Tudose, patru miniștrii au ales sa iși puna mandatele pe masa, iar daca partidul o cere sunt dispuși…

- Astazi, președintele Klaus Iohannis și premierul Mihai Tudose au avut o discuție la Craiova. Șeful statului a spus ca premierul i-a prezentat optiunile lui. Președintele a mai spus ca premierul este de buna-credinta si vrea sa faca o echipa performanta.

- Liderii coaliției de guvernare PSD – ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, pregatesc o serie de acțiuni concertate impotriva premierului Mihai Tudose, dupa ce acesta le-a transmis, ieri, ca nu renunța la schimbarea din funcție a miniștrilor intrați in vizorul procurorilor DNA, Sevil Shhaideh…

- Sedinta Coalitiei de guvernare are loc, joi, de la ora 13:00, dat fiind faptul ca unul dintre cei vizati de remaniere ar fi ministrul Viorel Ilie, pe care ALDE a anuntat deja ca il sustine in continuare si ca nu-i retrage sprijinul politic. Inaintea sedintei Coalitiei are loc si o intalnire…