Prețurile apartamentelor au urcat semnificativ la finalul verii. Iașiul și Capitala conduc în topul scumpirilor Prețurile apartamentelor au urcat semnificativ la finalul verii. Iașiul și Capitala conduc in topul scumpirilor Prețurile solicitate pentru apartamentele noi și vechi disponibile la vanzare in ultima luna de vara s-au majorat in toate marile orașe, arata o analiza Imobiliare.ro. Această tendință poate fi pusă în legătură cu așteptarea că, în mod tradițional, luna septembrie aduce o &"revigorare&" a activității de tranzacționare pe piața rezidențială, atât pe segmentul închirierilor, cât și… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

- Preturile apartamentelor cu doua camere din Romania fluctueaza in general intre 25.000 si 82.000 de euro, potrivit datelor furnizate de Imobiliare.ro. Bucurestiul si Clujul sunt aproape la egalitate in privinta celor mai scumpe apartamente noi din tara.

- • Studentii isi cauta deja chirii in Iasi • Preturile chiriilor au crescut in ultimii ani, Iasul fiind la acelasi nivel cu Clujul si Bucurestiul la acest capitol • Studentii straini sunt cei mai buni platnici, dar si cei care produc cele mai multe pagube in apartamente • “Sunt dispusi sa plateasca mai…

- In iulie, prețurile apartamentelor s-au majorat atat pe plan național, cat și in cateva centre regionale importante, in frunte cu Bucureștiul, suma medie solicitata la nivel de țara crescand cu 2,7%, de la 1.216 euro pe metru patrat util in iunie, la 1.249 de euro pe metru patrat, potrivit Mediafax.Citește…

- Pe parcursul lui iulie, pretențiile vanzatorilor de apartamente s-au majorat atat pe plan național, cat și in cateva centre regionale importante, in frunte cu Bucureștiul. Astfel, potrivit unei analize realizate de portalul Imobiliare.ro, suma medie solicitată la nivel național a crescut cu…

- Aproape 60% dintre cei care cauta sa isi cumpere o locuinta aleg apartamente noi, in vreme ce apartamentele vechi pierd tot mai mult teren in fata cumparatorilor. Potrivit companiei de consultanţă imobiliară Imoteca The Residential Experts, oferta de locuinţe noi este în creştere,…

- Prețurile tot mai mari la apartamente și garsoniere nu-i impiedica pentru dezvoltatorii imobiliari sa continue construcția de cartiere rezidențiale in Capitala și in marile orașe din țara, acolo unde cererea de locuințe noi continua sa fie ridicata. Piața imobiliara se afla pe un curs ascendent și in…